Pete Hegseth enfrenta críticas por comentarios sobre el físico de una instructora de jóvenes cadetes

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, fue acusado de “burlarse” del físico de una instructora de un programa juvenil de cadetes después de publicar una fotografía suya en redes sociales.

Hegseth compartió una imagen en la que aparece una instructora del Centro de Entrenamiento de Cadetes de Vernon, en Columbia Británica, mientras entrega una medalla a uno de los jóvenes. Junto a la fotografía, publicó un emoji de la bandera de Canadá y escribió: “(Esto es real)”.

La publicación provocó críticas casi de inmediato. Entre quienes reaccionaron estuvo un veterano canadiense, quien cuestionó que un alto funcionario estadounidense utilizara su plataforma para hacer comentarios sobre la apariencia física de una persona vinculada a un programa juvenil. “Vaya. El secretario de Defensa se está burlando del físico de personas que participan en grupos de cadetes. Un grupo juvenil”, escribió.

“Esto no es una unidad militar. Son jóvenes que buscan vivir una aventura, ponerse a prueba y acercarse a los valores del servicio. No seas como Pete”.

open image in gallery El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, enfrenta críticas por “burlarse” del físico de una instructora canadiense de un programa juvenil de cadetes en redes sociales ( Pete Hegseth/X )

Amy Coplan, profesora de Filosofía en la Universidad Estatal de California en Fullerton, también cuestionó al ex presentador de Fox News y puso en duda que ese tipo de publicaciones fueran apropiadas para el secretario de Defensa en medio de una guerra. “¿Qué quieres decir con esto? Eres el secretario de Defensa y nuestro país está en guerra”, escribió.

“¿Por qué publicas lo que parece ser un mensaje para burlarte de adolescentes de Canadá? ¿Burlarse de adolescentes canadienses es más importante que ocuparse de nuestra situación cada vez peor en Irán?

“¿En algún momento es apropiado que el secretario de Defensa se burle de adolescentes canadienses? ¿O que lo haga cualquier adulto con sentido común?”.

El excongresista republicano Adam Kinzinger se sumó a las críticas y recalcó que se trataba de un programa para jóvenes. “Literalmente son niños. Es un programa de cadetes y nuestro imbécil secretario de Defensa se está burlando de menores.Los hombres de MAGA necesitan atacar a quienes consideran más débiles para sentirse superiores”, escribió.

Otros usuarios optaron por responder a Hegseth utilizando sus propias palabras. Compartieron fotografías del secretario de Defensa sudando mientras sostenía una botella de champaña o participaba en ejercicios físicos, acompañadas por un emoji de la bandera estadounidense y la misma frase que él había utilizado en su publicación: “(Esto es real)”.

open image in gallery Hegseth enfrenta una creciente presión después de que el secretario del Ejército, Dan Driscoll, se convirtiera en el más reciente funcionario de alto perfil de su equipo en abandonar el Pentágono ( AFP/Getty )

La polémica también se suma a una serie de declaraciones previas de Hegseth sobre las Fuerzas Armadas. El secretario de Defensa se ha manifestado en contra de que las mujeres ocupen puestos de combate y ha insistido en la importancia de la apariencia y el estado físico de las tropas. En el pasado, criticó la presencia de soldados “gordos” y, hace un año, reprendió a altos mandos militares en Virginia por permitir que los miembros de las Fuerzas Armadas llevaran el cabello largo y barba.

La publicación llega, además, en un momento de creciente presión dentro del Pentágono. El Departamento de Defensa atraviesa una nueva etapa de incertidumbre tras la repentina renuncia del secretario del Ejército, Dan Driscoll, el más reciente funcionario de alto rango en abandonar su cargo después de meses de presuntas tensiones con Hegseth.

A ese escenario se suma una nueva disputa comercial entre Donald Trump y Canadá. La semana pasada, el presidente estadounidense impuso aranceles del 50 % a una serie de productos canadienses, una medida a la que el primer ministro Mark Carney respondió con gravámenes equivalentes.

Las tensiones aumentaron después de que Trump firmara una orden ejecutiva para cambiar el nombre del lago Ontario y pidió a empresas tecnológicas como Apple que lo identificaran como “Lago de los Estados Unidos” en sus servicios de mapas.

La decisión provocó burlas y rechazo al norte de la frontera. Una de las respuestas más visibles llegó del primer ministro de Ontario, Doug Ford, quien instaló una enorme valla publicitaria a orillas del lago con un mensaje desafiante: “Lago Ontario. Ahora y siempre”.

“No le veo ningún sentido”, declaró Ford el domingo al programa This Week de ABC News, al referirse a las medidas de Trump contra Canadá.

“Parecía una escena sacada de Saturday Night Live cuando firmó los documentos para cambiarle el nombre a ‘Lago de los Estados Unidos’. Nadie va a llamarlo así”.

Traducción de Leticia Zampedri