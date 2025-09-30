Hegseth declara fin de liderazgo "políticamente correcto" en ejército de EEUU

El secretario de Defensa Pete Hegseth convocó a cientos de oficiales militares a una reunión presencial el martes para anunciar directrices para las tropas que incluyen estándares de aptitud física "neutros en cuanto al género" o "a nivel masculino", así como el fin de la cultura "woke" en el ejército.

Hegseth afirmó que el ejército ha promovido a demasiados líderes por las razones equivocadas, basándose en cuotas de raza, género y "primeros históricos".

"La era del liderazgo políticamente correcto, excesivamente sensible y que no quiere herir los sentimientos de nadie termina ahora mismo en todos los niveles", expresó Hegseth.

Dijo que está flexibilizando las reglas disciplinarias y debilitando las protecciones contra el acoso.

Hegseth y el presidente Donald Trump habían convocado abruptamente a líderes militares de todo el mundo para reunirse en una base en Virginia sin revelar públicamente el motivo hasta esta mañana.

La reunión en la base del Cuerpo de Marines en Quantico, cerca de Washington, ha generado intensa especulación sobre el propósito y el valor de convocar a un número tan grande de generales y almirantes en un solo lugar, con muchos estacionados en más de una docena de países que incluyen zonas de conflicto en el Oriente Medio y otros lugares.

Las reuniones entre altos mandos militares y líderes civiles no son nada nuevo. Pero expertos dicen que la escala de la reunión, la rapidez con la que fue convocada y el misterio que la rodea son particularmente inusuales.

"La noción de que el secretario va a hablar con los generales y darles su visión para dirigir el departamento —y tal vez también para la estrategia y organización— es perfectamente razonable", explicó Mark Cancian, asesor principal del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales y coronel retirado de los Marines.

"Lo que es desconcertante es que sea con tan poco aviso, en persona y qué más podría estar involucrado", comentó.

La incertidumbre surge mientras el país enfrenta un posible cierre del gobierno esta semana y mientras Hegseth, quien ha enfatizado un enfoque en la letalidad y lo que él llama el "ethos del guerrero", ha tomado varias acciones inusuales e inexplicadas, incluyendo ordenar recortes en el número de oficiales generales y despidos de otros militares de alto rango.

La noticia sobre la reunión programada abruptamente se conoció el jueves, y el principal portavoz del Pentágono, Sean Parnell, la confirmó pero se negó a dar más detalles.

Trump no parecía estar al tanto cuando fue preguntado por los reporteros durante una aparición en la Oficina Oval más tarde ese día, diciendo que "estaré allí si me quieren, pero ¿por qué es eso gran cosa?"

Un funcionario de la Casa Blanca dijo el domingo que Trump también hablará en la reunión. El presidente dijo a NBC News que él y Hegseth estarían "hablando sobre lo bien que estamos militarmente, hablando sobre estar en gran forma, hablando sobre muchas cosas buenas y positivas".

El vicepresidente JD Vance argumentó la semana pasada que los medios lo habían convertido en una "gran historia" y que "no era particularmente inusual que los generales que reportan a" Hegseth vinieran a hablar con él.

El almirante italiano Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comité Militar de la OTAN, describió la reunión como inusual y dijo a los reporteros el sábado después de una reunión de la OTAN en Riga, Letonia, que "en mis 49 años de servicio, nunca había visto eso antes".

La falta de información detallada ha llevado a muchos observadores en Washington a especular sobre el enfoque de la reunión. Sea lo que sea, Michael O’Hanlon, del Instituto Brookings, señaló que sospecha que habrá un elemento dramático que puede ser "tan importante como cualquier elemento sustantivo".

"Solo la escala hace que te preguntes qué tipo de interacción significativa puede ocurrir", indicó O'Hanlon, director de investigación de política exterior de Brookings. "Y por lo tanto, parece más un espectáculo o un intento de imponer que de intercambiar puntos de vista".

Bryan Clark, investigador principal y director del Centro de Conceptos y Tecnología de Defensa en el Instituto Hudson, sostuvo que espera que la reunión se centre en el cambio de política de defensa de la administración Trump. Se espera que el ejército de Estados Unidos se enfoque menos en Europa y Asia y más en el Hemisferio Norte, un cambio que rompe con décadas de precedentes, dijo.

Hegseth ha defendido el papel del ejército en asegurar la frontera entre Estados Unidos y México, desplegándose en ciudades estadounidenses como parte de los aumentos de aplicación de la ley de Trump, y llevando a cabo ataques a barcos en el Caribe que, según la administración, fueron contra traficantes de drogas.

"Creo que están tratando de establecer el tono, establecer el contexto, para que estos generales y almirantes digan que la estrategia que tenemos es muy diferente de lo que están acostumbrados —necesitamos que todos estén de acuerdo con ella", afirmó Clark.

La videoconferencia en todo el mundo es difícil porque los líderes están repartidos en diferentes zonas horarias, expresó Clark. Forzarlos a asistir a la reunión en persona reforzará el punto.

"Es una forma de demostrar", dijo Clark, "que esto es importante".

La corresponsal Sylvie Corbet en París contribuyó a esta nota.

