Secretario del Ejército que renunció al Pentágono tras desacuerdos con Pete Hegseth rompe su silencio

El ex secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, ha concedido su primera entrevista desde que dimitió del Pentágono en septiembre, tras una disputa con el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

La salida de Driscoll forma parte de una serie de dimisiones de alto perfil desde que Hegseth asumió el cargo, y el secretario llevó a cabo una purga tan sustancial que, según se informa, incluso generó preocupación en el presidente Donald Trump.

En declaraciones a la revista Rolling Stone, Driscoll reconoció que ambos habían tenido desacuerdos en varios temas, sin entrar en detalles.

“Una vez que tomaba una decisión, no había nada que yo pudiera hacer al respecto. No tenía por qué gustarme”, dijo refiriéndose a Hegseth. Continuó: “Pero creo que es injusto describir nuestra relación de forma tan simplista, como si cada interacción fuera mala o como si estuviéramos en desacuerdo en todo”.

“Si nos hicieran una encuesta, probablemente estaríamos de acuerdo en más del 50 % de las cosas. Lo que se ha publicado son todas las cosas en las que no coincidimos”, explicó.

“Jamás hablaré de nuestras conversaciones privadas, pero ambos defendíamos con mucha pasión nuestras posturas, y yo las defendía con todas mis fuerzas, siempre recordando que estaba hablando con mi jefe, la persona que tomaba las decisiones finales”, añadió.

open image in gallery El ex secretario del Ejército de EE. UU., Dan Driscoll, ha concedido su primera entrevista desde que dejó el Pentágono y, al referirse a la toma de decisiones del secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha afirmado: “No tenía por qué gustarme” ( Getty )

Driscoll afirmó que su papel había sido “abogar con todas [sus] fuerzas por los líderes que consideraba buenos”.

Veterano de la guerra de Irak, inversor tecnológico y antiguo asesor del vicepresidente J. D. Vance —con quien entabló amistad cuando eran compañeros en la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale—, Driscoll es descrito en el artículo como un ferviente modernizador del Ejército estadounidense, interesado en la innovación y en garantizar que las Fuerzas Armadas estadounidenses contaran con el equipo necesario para afrontar los desafíos de un campo de batalla del siglo XXI.

Si bien Hegseth también estaba interesado en introducir cambios en el funcionamiento del Ejército, algunos informes sugieren que le importaba más inculcar una mentalidad de “combatiente” en las tropas, y centrarse en la apariencia.

Driscoll, la persona más joven en ocupar ese cargo tras superar sin problemas su audiencia de confirmación en el Senado en febrero de 2025, relata cómo se acercó a Hegseth desde el principio con lo que consideraba un “regalo”: su estrecha amistad con Vance, que creía que ayudaría al Pentágono a obtener lo que necesitaba de la Casa Blanca.

open image in gallery Se ha descrito a Hegseth como alguien que da prioridad a las guerras culturales frente a la innovación tecnológica ( Getty )

Pero, según la revista: “Hegseth estalló contra Driscoll, diciéndole que debía consultar con su oficina antes de contactar con la Casa Blanca, lo que generó tensión entre los dos hombres”.

La fricción se agudizó a medida que Hegseth destituía a más y más generales y almirantes de alto rango, culminando con la destitución del general Randy George y luego del general Christopher Donahue, dos oficiales con quienes Driscoll había encontrado un objetivo común al impulsar su agenda modernizadora.

A finales de agosto, Driscoll llegó al límite de su paciencia e informó al presidente Donald Trump de su intención de dimitir, diciéndole, según se informa, que se marchaba porque Hegseth había despedido a todos los que trabajaban para alcanzar el objetivo que él tanto apreciaba.

open image in gallery Según se ha informado, Driscoll comunicó su dimisión al presidente Donald Trump en una reunión celebrada en la Oficina Oval, en la que se quejó de que Hegseth hubiera despedido a todo el personal que trabajaba en su iniciativa de modernización ( Getty )

Sean Parnell, portavoz principal del Pentágono, respondió a la consulta de The Independent sobre los comentarios de Driscoll calificando a Rolling Stone de “un panfleto de noticias falsas que regurgita narrativas falsas de hace meses en un intento de seguir siendo relevante para su audiencia cada vez menor” y alegando que su entrevista “está plagada de afirmaciones inventadas sobre los logros históricos y el liderazgo transformador del secretario Hegseth”.

“Desde el primer día, el secretario Hegseth se ha centrado en la modernización de todas las ramas de nuestras Fuerzas Armadas y ha actuado con urgencia para hacer realidad la visión del presidente Trump de paz a través de la fuerza”, dijo Parnell.

“Desde la reducción de la burocracia, hasta desatar las manos de nuestros soldados y la revitalización de nuestra base industrial de defensa, el secretario Hegseth ha sido un líder excepcional para el Pentágono. Con el presidente Trump y el secretario Hegseth al mando, nuestras Fuerzas Armadas seguirán siendo la mayor fuerza de combate del planeta”, agregó.

Una portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, elogió a Driscoll cuando dejó su cargo, calificándolo de “altamente eficaz para impulsar la agenda del presidente Trump de hacer que EE. UU. vuelva a ser fuerte en el Departamento del Ejército [sic], al proporcionar un liderazgo excepcional durante operaciones militares históricas, restablecer el énfasis en la preparación y la letalidad, ayudar en las negociaciones entre Rusia y Ucrania, y más”.

"El Ejército de EE. UU. es más poderoso que nunca gracias a su trabajo junto al comandante en jefe y el secretario de Guerra [sic]”, incorporó Kelly.

Traducción de Sara Pignatiello