¿Podría haber algo más incómodo y extraño que la visita de Estado del rey Carlos III a los Trump?

¿Qué mejor momento para que el rey británico, Carlos III, comparta una cena de lujo con Donald Trump? Ahí están, dos ancianos que rozan los 80, cada uno con una inmensa fortuna heredada de generaciones anteriores y una afición compartida por el oro, gastando el dinero de sus respectivos contribuyentes como si no hubiera un mañana.

¿Qué mejor momento que cuando la tinta de los carteles de “No a los reyes” apenas se ha secado; cuando el presidente amenazó hace apenas un par de semanas con aniquilar a toda una civilización en las redes sociales; cuando el mundo sigue tambaleándose por el impacto económico de la guerra de Irán? Haría falta ser un aguafiestas para arruinar estas vacaciones tan especiales para los adorables turistas de invierno, pero lo haré. Porque el mundo está literalmente en llamas, pero el lunes, el rey Carlos y Camila visitarán oficialmente la nueva colmena de Melania Trump en el jardín sur de la Casa Blanca.

Ojalá estuviera bromeando. A menudo lo hago. Pero este es, realmente, el programa de Carlos y Camila: té con Melania y Donald a principios de semana; un discurso presumiblemente insulso ante el Congreso de EE. UU. el martes, seguido de un banquete; una visita al monumento conmemorativo del 11-S el miércoles; y una visita a un parque nacional en Virginia el jueves, antes de —naturalmente— partir hacia las Bermudas.

Se supone que todo serán tardes de té, sombreros ridículos y poder blando, pero suena terriblemente incómodo. Porque ahora hay tantas cosas que sería de mala educación mencionar durante la cena: Trump insultando personalmente a Keir Starmer después de que este se negara a seguirlo a la guerra, despotricando contra los supuestos aliados, refiriéndose a los buques de guerra británicos como “juguetes” y luego amenazando con retirarse de la OTAN, por ejemplo.

O el autor del tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, quien logró burlar toda la seguridad de primer nivel de Trump —también empleada para esta visita de Estado— mediante la innovadora y revolucionaria estrategia de simplemente correr. O el hecho de que Karoline Leavitt inmediatamente culpara a los periodistas del tiroteo en la reunión celebrada en honor a los propios periodistas.

Dos miembros del grupo de acción Stop Trump Coalition posan con un misil de juguete y máscaras del rey Carlos III de Reino Unido y del presidente estadounidense Donald Trump frente a las puertas del palacio de Buckingham, en el centro de Londres ( AFP/Getty )

Y luego está el expríncipe Andrés, el hermano de Carlos, el pervertido de Schrödinger, que fue y no fue a la isla de Epstein. Desde luego, mejor no mencionarlo. Tampoco debería hablarse, ni por un segundo, de Peter Mandelson, hace apenas diez segundos embajador del Reino Unido en EE. UU., que acaba de perder su puesto porque no supo aclarar si él había cometido algún delito en la isla. Pensándolo bien, nadie debería mencionar nada sobre la isla, ni sobre los archivos relacionados con ella, que probablemente nunca se publiquen por completo.

Lo mejor, quizás, sea centrarse en la colmena.

Nada refleja mejor el ambiente de mediados de la década de 2020 que un monarca, un presidente multimillonario y una colmena que “podría aumentar la producción de miel [de EE. UU.] en unos 14 kg. Con pura coreografía y audacia, tres ancianos tradicionalistas lograrán fingir ante las cámaras que el mundo sigue igual. Se respetarán los antiguos rituales; la embajada británica preparará sándwiches para 650 invitados.

De alguna manera, nos dirán —mientras apretamos los dientes y vemos por centésima vez una obra de teatro desconectada de la realidad escrita por un autor despistado y procolonialista— que todo esto vale la pena. Se hace por nuestro bien. Un rey visitará un país fundado en el rechazo a la monarquía, semanas después de protestas que la rechazan explícitamente, recibido por un presidente que oscila entre coquetear con la estética autoritaria y reprender públicamente a sus aliados, mientras todos los involucrados fingen que esta es solo una semana más en la larga e ininterrumpida historia de la “relación especial” que Trump abandonó flagrantemente en una publicación de Truth Social.

Y todo tendrá sentido. No será un error garrafal por parte de ambos países. En algún momento, casi con toda seguridad, ocurrirá algo que lo justifique todo.

Los optimistas, por supuesto, se han pronunciado en masa, afirmando que este será un “momento clave” para las relaciones internacionales. El legislador demócrata Ro Khanna incluso sugirió al periódico británico Daily Telegraph que el rey podría presionar seriamente a Trump para que publicara el resto de los archivos de Epstein. Es una idea agradable, un intento de embellecer algo claramente absurdo. Pero es tan probable como que Carlos III abandone su afición a la homeopatía o que Trump resista la tentación de dorar su próximo inodoro. El mundo es de ellos, y nosotros solo vivimos en él.

En otras palabras: ¿cuántos millones cuesta arruinar una visita de Estado? La respuesta es que no importa, y el resto de ustedes pueden volver al trabajo.

Traducción de Sara Pignatiello