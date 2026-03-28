Minnesota es el epicentro de las protestas "No Kings" contra Trump en EEUU y varios países

Los organizadores de las manifestaciones “No Kings” ("Sin Reyes") del sábado en todo Estados Unidos pronostican que las protestas contra las acciones del presidente Donald Trump y su administración podrían convertirse en una de las mayores en la historia del país, con Minnesota en el centro de atención.

Los organizadores afirman que se han registrado más de 3.100 eventos en los 50 estados, y se espera que participen más de 9 millones de personas.

Además, han designado la concentración en el Capitolio de Minnesota, en St. Paul, como el evento nacional emblemático, en reconocimiento de cómo el estado donde agentes federales mataron a tiros a dos personas que estaban monitoreando la ofensiva de Trump contra la inmigración se convirtió en un epicentro de resistencia.

El evento público será encabezado por Bruce Springsteen, quien interpretará “Streets of Minneapolis”, que escribió en respuesta a las muertes de Renee Good y Alex Pretti, y como homenaje a los miles de habitantes de Minnesota que salieron a las calles durante el invierno a protestar contra las redadas migratorias. La gira Land of Hope & Dreams (Tierra de la Esperanza y los Sueños) de Springsteen, que tiene como tema “No Kings”, comienza el martes en Minneapolis.

Los organizadores en Minnesota han dicho a funcionarios estatales que esperan hasta 100.000 personas en los terrenos del Capitolio, donde el evento de junio de 2025 atrajo a unas 80.000 personas, según estimaciones.

La concentración en St. Paul también contará con la cantante Joan Baez, la actriz Jane Fonda, el senador Bernie Sanders y una larga lista de activistas, líderes sindicales y funcionarios electos.

La Casa Blanca desestimó las protestas a nivel nacional por considerarlas producto de “redes de financiamiento izquierdistas” con poco apoyo público real.

“Las únicas personas a las que les importan estas sesiones de terapia por el síndrome de trastorno por Trump son los reporteros a quienes les pagan por cubrirlas”, expresó la portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, en un comunicado.

También se planean concentraciones en más de una docena de países, desde Europa hasta América Latina y Australia, indicó en una entrevista Ezra Levin, codirector general de Indivisible, un grupo que encabeza los eventos. En los países con monarquías constitucionales llaman a las protestas “No Tyrants” (“Sin tiranos”), agregó.

Para quienes no puedan asistir en persona, otro grupo activista, Stand Up For Science, está organizando en internet un evento “virtual y accesible”.

Varias centenas de personas se reunieron en la Bastilla la mañana del sábado en París, en su mayoría estadounidenses que viven en Francia, junto con sindicatos franceses y organizaciones de derechos humanos.

Ada Shen, organizadora de No Kings en París, manifestó: “Protesto contra todas las guerras ilegales, inmorales, temerarias e ineptas, interminables, de Trump. Está claro que en realidad no tiene un plan. Está claro que el objetivo es el abuso de poder. Está muy claro que es un hombre fuerte que está abusando de la autoridad que le confirió el pueblo estadounidense como nuestro presidente electo”.

Los organizadores nacionales dijeron a reporteros en una conferencia de prensa virtual el jueves que esperan que las protestas del sábado sean más grandes que las dos primeras rondas de concentraciones No Kings, que, según estiman, reunieron a más de 5 millones de personas en junio y a más de 7 millones en octubre.

“Las acciones de esta administración están enfureciendo no solo a los votantes demócratas o a la gente en los centros de grandes ciudades azules; están cruzando una línea para personas en zonas rojas y rurales, en los suburbios, en todo el país”, expresó Leah Greenberg, la otra codirectora ejecutiva de Indivisible. “La historia definitoria de la movilización de este sábado no es solo cuántas personas están protestando, sino dónde están protestando”.

Dos tercios de las confirmaciones de asistencia han llegado desde fuera de los principales centros urbanos, indicó Greenberg, al enumerar aumentos de registros en estados de tendencia conservadora como Idaho, Wyoming, Montana, Utah, Dakota del Sur y Luisiana, así como en áreas suburbanas competitivas de Pensilvania, Georgia y Arizona.

“Millones de nosotros nos estamos levantando desde todos los ámbitos de la vida, desde comunidades rurales hasta grandes ciudades, en No Kings”, señaló Katie Bethell, directora ejecutiva de MoveOn, otro de los organizadores. “Y al hacerlo, enviaremos el mensaje más fuerte y claro hasta ahora de que este país no pertenece a reyes, dictadores ni tiranos. Nos pertenece a nosotros”.

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El videoperiodista de The Associated Press Nicholas Garriga en París contribuyó a este reportaje.