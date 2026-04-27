El rey Carlos III y Camilla visitarán al presidente Donald Trump a partir del lunes, en el marco de una histórica visita de Estado a Estados Unidos que, según analistas, podría contribuir a fortalecer una “relación especial” que se ha visto debilitada en los últimos años.

El Palacio de Buckingham confirmó el domingo que la agenda se mantiene sin cambios, pese al tiroteo ocurrido durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Según los reportes, los disparos se registraron dentro del hotel Washington Hilton poco después de las 20:30 del sábado, en plena gala. Trump y otros miembros del gabinete fueron evacuados rápidamente, mientras los asistentes buscaban resguardarse.

open image in gallery Donald Trump fue evacuado de la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca

Según informaron las autoridades posteriormente, el sospechoso abrió fuego e hirió a un agente antes de ser detenido cerca del área de control de seguridad del hotel Washington Hilton.

Un portavoz del Palacio de Buckingham señaló: “Tras las conversaciones mantenidas a ambos lados del Atlántico a lo largo del día, y siguiendo el consejo del Gobierno, podemos confirmar que la visita de Estado de Sus Majestades se desarrollará según lo previsto.

“Los Reyes están muy agradecidos con todas las personas que han trabajado con diligencia para garantizar que esto sea posible y esperan con interés que la visita comience mañana”.

open image in gallery El rey Carlos y la reina Camila pasarán cuatro días en Estados Unidos ( PA Wire )

El embajador del Reino Unido en Estados Unidos, Christian Turner, afirmó el domingo que tiene “plena confianza en que Sus Majestades contarán con la máxima seguridad durante toda la visita”.

Persisten las expectativas de que el poder blando de la familia real contribuya a recomponer la relación entre Estados Unidos y el Reino Unido, luego de que el presidente Donald Trump calificara de “terrible” la postura británica frente a la guerra con Irán y criticara en repetidas ocasiones al primer ministro, Keir Starmer, a quien llegó a describir como “algo distinto a Winston Churchill”.

La visita de Estado marca varios hitos: será la primera de Carlos III a Estados Unidos como monarca y dará inicio a las conmemoraciones por los 250 años de la firma de la Declaración de Independencia. Además, incluirá actos para recordar el 25.º aniversario de los atentados del 11 de septiembre.

Esto es lo que se sabe hasta ahora sobre los planes previstos para el Rey y la Reina durante su visita a Estados Unidos.

Lunes

open image in gallery El rey Carlos y la reina Camila llegarán a Washington el lunes ( AP )

Está previsto que Carlos III y Camilla sean recibidos por el presidente Donald Trump y la primera dama, Melania Trump, alrededor de las 16:15 (hora local; 21:00 BST) en el pórtico sur de la Casa Blanca. Posteriormente, los jefes de Estado compartirán un té privado en el Salón Verde, ubicado en la planta principal.

Más tarde, los Reyes visitarán las colmenas situadas en el Jardín Sur, cerca del huerto del histórico edificio. La actividad se realizará una semana después de que la primera dama anunciara la ampliación del programa de producción de miel de la Casa Blanca, en funcionamiento desde hace años y que ahora incorpora una nueva colmena con la forma de la residencia oficial.

A continuación, los Reyes asistirán a una recepción en los jardines junto a invitados que representan los vínculos entre Estados Unidos y el Reino Unido.

Martes

Carlos III y Camilla pasarán un día más en Washington D. C. con actividades propias de una visita de Estado. Se espera que el presidente Donald Trump y la primera dama, Melania Trump, den inicio a la jornada con una ceremonia de bienvenida en el Jardín Sur de la Casa Blanca.

El acto oficial incluye una ceremonia militar tradicional de recepción, en la que la Banda de la Infantería de Marina de Estados Unidos interpreta ambos himnos nacionales. Posteriormente, la Batería de Saludo Presidencial realiza una salva de 21 cañonazos con obuses de 72 mm. Como parte del protocolo, las parejas inspeccionan la escolta militar y pasan revista a las tropas.

open image in gallery Donald Trump asistió a una visita de Estado en Reino Unido el año pasado ( AFP/Getty )

Se espera que ambos jefes de Estado se dirijan al balcón del Salón Azul para presenciar un desfile en el que participarán 300 militares estadounidenses y 500 miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, en representación de las seis ramas presentes en la ceremonia, según informó ITV News.

Asimismo, está previsto que el Rey y la Reina firmen el libro de visitas de la Casa Blanca e intercambien obsequios con el presidente y la primera dama.

Más tarde, el Rey sostendrá una reunión bilateral con el presidente Trump en el Despacho Oval. También se espera que Carlos III se dirija a ambas cámaras del Congreso en algún momento de su segundo día de actividades.

Esa misma noche, el presidente Donald Trump y la primera dama, Melania Trump, ofrecerán una cena de Estado en honor a la familia real en el Salón Este.

Miércoles

Carlos III y Camilla viajarán a Nueva York en el tercer día de su visita de Estado, donde recorrerán el Memorial del 11 de septiembre, en el marco del 25.º aniversario de los atentados.

Durante su estancia, también se reunirán con miembros de los servicios de emergencia y con familiares de las víctimas de aquel día.

open image in gallery Este año se cumple el 25 aniversario del 11 de septiembre ( Getty )

Como parte de su visita a la colección permanente de la Biblioteca Pública de Nueva York, la Reina obsequiará a la institución un peluche especialmente creado del personaje Roo, de Winnie-the-Pooh. El gesto busca completar la colección de estos emblemáticos personajes.

La biblioteca conserva los peluches que pertenecieron a Christopher Robin Milne, hijo del autor A. A. Milne, quien inspiró las historias publicadas por primera vez en 1926. Aunque Winnie, Tigger, Piglet, Kanga y Eeyore se exhiben actualmente, el Roo original se perdió en un huerto de manzanos en la década de 1930.

El nuevo peluche fue elaborado especialmente para la visita por Merrythought, histórica firma británica que también produjo los juguetes originales a comienzos del siglo XX.

Jueves

Los miembros de la familia real se despedirán del presidente Donald Trump y de la primera dama, Melania Trump, el jueves, antes de viajar hacia el sur, a Virginia, donde participarán en diversas actividades comunitarias.

Según medios estadounidenses, Carlos III y Camilla asistirán a una celebración por el 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos y se reunirán con comunidades indígenas para dialogar sobre proyectos vinculados al cambio climático.

Tras la visita de Estado, el Rey continuará su agenda en Bermudas.

Traducción de Leticia Zampedri