“No soy un violador”: Trump arremete contra manifiesto de sospechoso en tensa entrevista con ‘60 Minutes’

Donald Trump arremetió contra una periodista por citar el manifiesto del presunto atacante que abrió fuego durante la cena de prensa de la Casa Blanca el sábado.

El presidente calificó de “vergonzosa” a Norah O'Donnell, de CBS News, por leer fragmentos del texto en una entrevista emitida el domingo en 60 Minutes.

El documento, que el sospechoso Cole Tomas Allen, de 31 años, habría enviado a familiares antes del ataque, decía: “Ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes”.

Cuando O'Donnell presentó el manifiesto como posible evidencia del móvil, Trump respondió de inmediato: “Estaba esperando que lo leyeras porque sabía que lo harías, porque son malas personas. Sí, él lo escribió. Yo no soy un violador. Yo no violé a nadie”.

open image in gallery Donald Trump habló con Norah O’Donnell el domingo tras el tiroteo ( CBS 60 Minutes )

Presionado por Norah O'Donnell sobre si creía que el manifiesto se refería a él, Donald Trump respondió: “No soy un pedófilo”.

Luego insistió: “Disculpa. No soy un pedófilo. ¿Leíste esa mierda que escribió alguien desquiciado? Me asociaron con cosas que no tienen nada que ver conmigo. Fui totalmente exonerado”. También afirmó: “Leí el manifiesto. Quien lo escribió es una persona enferma. Pero deberías avergonzarte de leer algo así, porque yo no soy nada de eso”.

El intercambio subió de tono cuando agregó: “No deberías estar leyendo eso en 60 Minutes. Es vergonzoso, pero adelante. Terminemos la entrevista”. Cerró con una última descalificación: “Eres una vergüenza”.

El presidente enfrentó un escrutinio constante tras la publicación de los archivos de Epstein, que incluyeron entrevistas del Federal Bureau of Investigation con una mujer que afirmó que Trump la agredió sexualmente cuando era adolescente.

Trump negó de forma reiterada haber cometido delito alguno y no enfrentó cargos en relación con el fallecido financiero pedófilo.

open image in gallery Trump, fotografiado en la cena del 25 de abril, dijo que probablemente era el objetivo del ataque ( AFP/Getty )

El presidente y la primera dama, Melania Trump, fueron evacuados del evento después de que un atacante disparó con una escopeta contra un agente del Servicio Secreto que estaba cerca, lo que desató escenas de pánico. Un agente de la ley resultó herido. Allen, residente de Torrance, California, fue detenido en el lugar y comparecerá ante un juez el lunes.

Donald Trump declaró que cree que probablemente fue el objetivo del ataque del sábado en el Washington Hilton, donde se celebró la cena anual de la White House Correspondents' Association.

El presidente también afirmó que el sospechoso había publicado antes del ataque un manifiesto que calificó de “anticristiano”. En ese texto, el autor se presentó como “Asesino Federal Amistoso” y señaló que planeaba atacar a funcionarios de la administración Trump, desde los cargos más altos hasta los más bajos, aunque excluyó al director del Federal Bureau of Investigation, Kash Patel, según indicó un agente de la ley a Reuters.

Además, el escrito incluyó referencias a la teología cristiana y sostuvo que buscaba proteger a personas afectadas por las políticas de la administración.

open image in gallery Agentes de seguridad detienen al sospechoso Cole Tomas Allen ( Reuters )

El manifiesto también se burló de la “insensata” falta de seguridad en el Washington Hilton.

Según se informó, el autor escribió: “Lo primero que noté al entrar en el hotel fue la arrogancia. Entré con varias armas y ni una sola persona allí consideró la posibilidad de que yo fuera una amenaza”.

Los hechos, marcados por el caos, reavivaron dudas sobre la seguridad de altos funcionarios estadounidenses, muchos de los cuales estaban reunidos en el amplio salón de baile del hotel. En ese contexto, Trump aprovechó la atención generada por el incidente para promocionar el salón de baile que planea construir en la Casa Blanca, al que presentó como una opción más segura para este tipo de eventos.

Traducción de Leticia Zampedri