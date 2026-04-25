Trump vuelve a ser señalado por quedarse dormido durante reunión en la Casa Blanca

No es la primera vez durante su segundo mandato como presidente que parece que Donald Trump se queda dormido ante los medios de comunicación.

Aunque gran parte de las críticas de Trump hacia Joe Biden antes de las elecciones de 2024 provenían del apodo “Sleepy Joe” (Joe el dormilón), esta vez fue Trump, de 79 años, quien se quedó dormido mientras el mundo lo observaba.

Esto ocurrió durante un acuerdo con la empresa farmacéutica Regeneron el jueves por la tarde (23 de abril), después de que Trump hablara sobre la atención médica en Estados Unidos.

El hecho de que Trump parezca quedarse dormido en reuniones importantes se ha convertido en un tema recurrente de su segundo mandato, con más de una docena de casos documentados. De hecho, se convirtió en meme tras un momento muy sonado a finales del año pasado.

Los comentaristas en las redes sociales no tardaron en reaccionar.

Una persona planteó: “Lo más impactante de esto es que el hecho de que Trump se quede dormido en público a los 79 años es algo muy habitual, pero a los mismos periodistas que tuiteaban cada semana sobre la edad y la condición física de Biden simplemente no les importa”.

Otra comentó: “Es bastante imprudente usar la palabra ‘dormilón’ como insulto cuando estás a punto de cumplir 80 años”.

El comentarista Harry Sisson expresó: “Trump se quedó dormido hoy otra vez en la Oficina Oval y casi ni fue noticia porque pasa muy a menudo. Estamos perdidos”.

“Absolutamente patético. MAGA, ¿dónde están?”, preguntó alguien más.