Según informa The New York Post, el presunto autor del tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca envió un manifiesto crítico con el presidente Donald Trump a su familia antes de supuestamente abrir fuego en el hotel Washington Hilton.

Las autoridades identificaron al autor del tiroteo como Cole Allen, un profesor de 31 años originario de Torrance, California. El hermano de Allen notificó a la policía del departamento de policía de New London, Connecticut. El documento de Allen estaba firmado como “Cole 'coldForce' ‘Asesino Federal Amistoso’ Allen”.

Según The Post, el manifiesto revelaba que Allen supuestamente quería asesinar a funcionarios del Gobierno de Trump.

“Poner la otra mejilla es algo que se hace cuando uno mismo es oprimido”, escribió. Allen procedió a enumerar algunas de las medidas del Gobierno de Trump que, según él, le llevaron a abrir fuego.

“No soy la persona violada en un campo de detención. No soy el pescador ejecutado sin juicio”, dijo. “No soy un estudiante que murió en una explosión, ni un niño que murió de hambre, ni una adolescente abusada por los muchos criminales de este gobierno. Poner la otra mejilla cuando *otra persona* es oprimida no es un comportamiento cristiano; es complicidad en los crímenes del opresor”.

open image in gallery ( Reuters )

Allen afirmó que los funcionarios del Gobierno de Trump, con la excepción del director del FBI, Kash Patel, fueron el objetivo de su supuesta ola de violencia.

“Ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes”, escribió en referencia al presidente.

Allen también explicó cómo planeaba llevar a cabo su ataque.

“Para minimizar las bajas, también usaré perdigones en lugar de balas (tienen menor penetración a través de las paredes)”, escribió. “Aun así, pasaría por encima de casi todos los presentes para llegar a los objetivos si fuera absolutamente necesario (dado que la mayoría de la gente *eligió* asistir a un discurso de un pedófilo, violador y traidor, y por lo tanto es cómplice), pero realmente espero que no llegue a ese extremo”.

El manifiesto también destacó la “increíble” falta de seguridad en el Washington Hilton, afirmando que agentes iraníes podrían haber acudido a la cena con armamento más letal y “nadie se habría dado cuenta de nada”.

Muchos otros asistentes, entre ellos periodistas, miembros del Gobierno de Trump e invitados a la cena, criticaron la escasa seguridad en el evento, especialmente teniendo en cuenta los múltiples intentos de asesinato contra el presidente.

open image in gallery Las autoridades detuvieron al sospechoso después de que intentara irrumpir en la cena ( Reuters )

“Lo primero que noté al entrar al hotel fue la arrogancia”, escribió Allen. “Entro con varias armas y ni una sola persona allí considera la posibilidad de que yo pueda ser una amenaza”.

Antes de la cena, los asistentes solo tenían que mostrar su entrada y pasar por una ronda de detectores de metales para acceder al salón principal donde se celebraría el evento, según señaló Allen.

“La seguridad del evento está completamente fuera, centrada en los manifestantes y los recién llegados, porque al parecer nadie pensó en qué pasaría si alguien se registra el día anterior”, dijo. “Este nivel de incompetencia es una locura, y espero sinceramente que se corrija para cuando este país vuelva a tener un liderazgo verdaderamente competente”.

La policía informó que Allen había comprado dos pistolas y una escopeta en Cap Tactical Firearms. Según los informes, las guardaba en la casa de sus padres y practicaba en un campo de tiro.

Según los informes, Allen formaba parte de un grupo conocido como los “Wide Awakes” y, al parecer, asistió a una manifestación “No Kings” para protestar contra el presidente.

Traducción de Olivia Gorsin