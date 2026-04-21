Exfuncionario británico despedido dice que se vio presionado para aprobar a Mandelson como embajador

El exfuncionario público responsable de la decisión de aprobar el nombramiento de Peter Mandelson como embajador británico en Washington afirma que sintió presión política para acelerar el proceso pese a las preocupaciones de seguridad.

Olly Robbins, exjefe del Ministerio de Exteriores, fue despedido por el primer ministro Keir Starmer la semana pasada. Declaró el martes ante el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes que existía un “ambiente de presión”.

Añadió que había “una expectativa muy, muy fuerte” de que Mandelson “tenía que estar en el cargo y en Estados Unidos lo antes posible”.

Starmer enfrenta llamados a dimitir tras revelarse que Mandelson recibió el puesto diplomático clave pese a no haber superado los controles de seguridad.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.