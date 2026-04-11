Reino Unido suspende acuerdo para entregar las islas Chagos tras retiro de apoyo de Trump

El acuerdo de Reino Unido para entregar a Mauricio las islas Chagos, donde se encuentra una estratégica base militar conjunta británico-estadounidense, queda en suspenso por tiempo indefinido porque el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha retirado su apoyo al pacto.

El gobierno británico reconoció el sábado que la legislación para ratificar el acuerdo sobre las islas del océano Índico se ha quedado sin tiempo en el Parlamento.

Se trata de la más reciente consecuencia del deterioro de las relaciones entre el gobierno del primer ministro Keir Starmer y el de Trump.

El mandatario estadounidense respaldó inicialmente el acuerdo, pero cambió de opinión en enero y en una publicación en redes sociales calificó el pacto para transferir la soberanía de las islas —sede de la base militar conjunta en Diego García— como “un acto de GRAN ESTUPIDEZ”.

Reino Unido puso en pausa el avance del proyecto de ley, y el gobierno ahora admite que se quedará sin tiempo para convertirse en ley antes de que termine el actual periodo de sesiones del Parlamento en las próximas semanas. No se espera que se incluya en la lista de proyectos de ley que anunciará el rey Carlos III para el próximo periodo de sesiones del Parlamento, que comienza el 13 de mayo.

Pese a la frustración británica por el cambio de postura de Estados Unidos, las autoridades aún esperan que el acuerdo pueda reactivarse.

“Diego García es un activo militar estratégico clave para Reino Unido y para Estados Unidos”, señaló el gobierno británico en un comunicado. “Garantizar su seguridad operativa a largo plazo es y seguirá siendo nuestra prioridad; esa es toda la razón del acuerdo.

“Seguimos creyendo que el acuerdo es la mejor manera de proteger el futuro a largo plazo de la base, pero siempre hemos dicho que solo seguiríamos adelante con el pacto si cuenta con el apoyo de Estados Unidos. Seguimos dialogando con Estados Unidos y con Mauricio”.

Simon McDonald, quien fue jefe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Reino Unido hasta 2020, afirmó que el gobierno “no tenía otra opción” más que congelar el acuerdo.

“Cuando el presidente de Estados Unidos es abiertamente hostil, el gobierno tiene que replantearse las cosas. Así que este acuerdo, este tratado, quedará, por el momento, en lo profundo del congelador”, declaró a la BBC.

La base militar estratégica en disputa

La remota cadena de más de 60 islas frente al extremo de India, al sur de las Maldivas, ha estado bajo control británico desde 1814.

Una base militar en Diego García, una de las islas, ha respaldado operaciones militares de Estados Unidos desde Vietnam hasta Irak y Afganistán, y también ha servido como base para bombarderos estadounidenses en la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

Starmer impidió inicialmente que aviones estadounidenses usaran bases aéreas británicas para realizar ataques contra Irán. Más tarde, aceptó permitir que Estados Unidos utilizara bases en Inglaterra y en Diego García para atacar emplazamientos de misiles de Irán, pero no otros objetivos.

Trump ha menospreciado a los aliados de Estados Unidos en la OTAN por su reticencia a sumarse a la guerra. El mes pasado se burló de Starmer al decir que “no es Winston Churchill” y ridiculizó a la Marina Real.

Según el acuerdo alcanzado entre Reino Unido y Mauricio tras años de negociación, Londres arrendaría de vuelta la base de Diego García por al menos 99 años.

El gobierno de Starmer sostiene que el acuerdo protege la base frente a impugnaciones legales internacionales. En los últimos años, las Naciones Unidas y su máximo tribunal han instado a Reino Unido a devolver las islas a Mauricio.

El opositor Partido Conservador británico y Reform U.K. se opusieron al acuerdo, al afirmar que ceder las islas las expone al riesgo de interferencia de China y Rusia. Han presionado al gobierno de Trump para que retire su respaldo.

Los isleños que fueron desplazados de Diego García en las décadas de 1960 y 1970 para dar paso a la base aseguran que no fueron consultados y temen que el acuerdo les dificulte regresar a casa.

Se calcula que unos 10.000 chagosianos desplazados y sus descendientes viven ahora principalmente en Reino Unido, Mauricio y Seychelles. Algunos han luchado sin éxito durante muchos años en tribunales británicos por el derecho a regresar a casa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.