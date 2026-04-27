Un video viral que muestra a varias invitadas recogiendo botellas de champán y vino de la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, en Washington D. C., EE. UU., que tuvo que ser cancelada el sábado por la noche, ha generado reacciones encontradas en las redes sociales.

La gala anual de prensa de etiqueta que se celebraba en el hotel Washington Hilton tuvo que ser evacuada después de que un presunto hombre armado intentara irrumpir en el recinto, poco antes de que el presidente Donald Trump se dirigiera a la prensa, pero el hombre fue detenido por miembros del Servicio Secreto.

El presidente, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente J. D. Vance y otros miembros del gabinete fueron evacuados apresuradamente del salón de baile del hotel mientras se oían disparos y los periodistas se escondían debajo de las mesas temiendo por sus vidas; muchos de ellos describieron posteriormente el terror del momento.

Pero no todos los asistentes se vieron afectados por la situación, y algunos incluso aprovecharon tranquilamente la oportunidad para llevarse botellas de licor al salir.

open image in gallery En un video viral que ha tenido una gran difusión, una invitada a la Cena de los Corresponsales de la Casa Blanca se detiene para llevarse una botella de champán de una mesa vacía mientras se evacúa el evento ( Jennifer Coffindaffer/X )

En un breve video publicado en X por Jennifer Coffindaffer, una agente retirada del FBI y colaboradora del medio NewsNation, se puede ver a varias mujeres recogiendo botellas abandonadas de mesas vacías mientras se dirigen hacia la salida; el clip está ambientado con la versión de Disturbed del tema ‘The Sound of Silence’ del dúo Simon and Garfunkel.

La publicación de Coffindaffer generó diversas reacciones. Algunos restaron importancia al oportunismo, sugiriendo que era muy comprensible dadas las circunstancias, mientras que otros lo condenaron por considerarlo de mal gusto.

“¡Mi heroína!”, bromeó una persona. Otra restó importancia al asunto con sarcasmo, escribiendo: “¡Oh no! ¡Se llevó una botella de vino que todos iban a beber de todos modos! ¡Llamen a las fuerzas de seguridad, esta locura tiene que parar!”.

“¿Ladrona? Parece que todos a su alrededor también están agarrando una botella”, publicó otra comentarista, adoptando un tono más comprensivo, y continuó: “Para ser sincera, yo haría lo mismo si gastara un dineral en un vestido que solo pude lucir durante 45 minutos, y ahora tengo que comprarme uno nuevo para la próxima cena de corresponsales reprogramada”.

“¡Saqueadores!”, exclamó otro usuario furioso, mientras que otro argumentó que, si bien “técnicamente no era un robo”, dado que los presentes habían pagado sus entradas para la gala, consideraban la conducta “moralmente de mal gusto”.

open image in gallery El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump disfrutaban de la velada poco antes de que se escucharan los disparos, los cuales desataron el caos en el salón de baile del Hotel Hilton de Washington ( AP )

La propia Coffindaffer discrepó de ese razonamiento, señalando que el evento se reprogramaría pronto y, por lo tanto, habría que reabastecerlo.

Entre las contribuciones más humorísticas, una persona especuló con la posibilidad de que una de las mujeres en cuestión, rubia y con un abrigo oscuro, fuera Marla Maples, la segunda exesposa del presidente Trump.

Otro dijo que no esperaban menos que pequeños hurtos de los habitantes del distrito del Capitolio, y otro compartió la teoría conspirativa de que todo el ataque había sido orquestado desde el principio.

Trump ya ha desestimado las insinuaciones en las redes sociales de que el incidente no fue genuino, y declaró el domingo por la noche en el programa 60 Minutes de CBS News que los teóricos de la conspiración que afirmaban tal cosa eran “enfermos” o “estafadores”.

open image in gallery Los periodistas se consuelan mutuamente en lo que resultó ser una velada angustiosa para los asistentes ( Reuters )

El sospechoso, Cole Tomas Allen (31), un programador informático y tutor de Torrance, California, compareció ante un tribunal el lunes para ser acusado formalmente de delitos relacionados con armas de fuego y agresión.

Los investigadores han recuperado un supuesto manifiesto que envió a sus familiares momentos antes del ataque, en el que se refería a sí mismo de forma escalofriante como el “Asesino Federal Amistoso”, expresaba su odio hacia el presidente, se burlaba de las medidas de seguridad del hotel y hablaba de las armas que pensaba utilizar.

En una rueda de prensa poco después del ataque, Trump dijo que a su esposa el episodio le había resultado particularmente perturbador, mientras que la activista conservadora Erika Kirk —quien perdió a su esposo, el cofundador de Turning Point USA, Charlie Kirk, a causa de la violencia armada hace menos de un año—, fue vista abandonando el evento visiblemente angustiada.

Traducción de Sara Pignatiello