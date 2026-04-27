Aumentan mensajes que califican de “montado” el tiroteo en cena en Washington D. C.

Las publicaciones en redes sociales que incluían la palabra “montaje” registraron un fuerte aumento durante el fin de semana, en medio de la difusión de teorías conspirativas sobre el tiroteo en la cena de corresponsales de la Casa Blanca.

Más de 300.000 publicaciones mencionaron ese término, según datos de la plataforma de análisis TweetBinder. A esto se sumaron otros rumores sin fundamento relacionados con los dos intentos previos de asesinato contra el presidente Donald Trump.

El sábado por la noche, Trump, la primera dama Melania Trump, el vicepresidente J. D. Vance y miembros del gabinete fueron evacuados del salón de baile del hotel Washington Hilton, mientras agentes de seguridad detenían al presunto atacante, Cole Tomas Allen, quien portaba una escopeta, una pistola y varios cuchillos cerca de un punto de control de acceso.

Las teorías conspirativas comenzaron a circular casi de inmediato. Algunas sostenían, sin presentar pruebas, que el ataque habría servido como “distracción” de la guerra en Irán, mientras que otras sugerían que buscaba justificar el proyecto de un nuevo salón de baile de 400 millones de dólares promovido por Trump.

Entre las más de 300.000 publicaciones, también hubo mensajes de usuarios de distintos sectores políticos que rechazaron la idea de que el tiroteo hubiera sido un montaje.

open image in gallery Publicaciones en redes con la palabra “montado” se dispararon el fin de semana, mientras crecían teorías conspirativas sobre el tiroteo en la cena de corresponsales en Washington D. C. ( AP )

Una publicación en X en la que un usuario preguntaba: “¿Es otro evento montado?” superó los 8,9 millones de visualizaciones. Otro escribió: “No entiendo cómo la construcción de un nuevo salón de baile impediría intentos de asesinato contra Trump”.

Donald Trump abordó la avalancha de especulaciones durante una entrevista con 60 Minutes, de CBS News. “Creo que están más enfermos que estafadores”, dijo en referencia a quienes difunden teorías conspirativas. “Pero también hay mucho engaño en ellos”. El presidente añadió que la idea de que el tiroteo del sábado hubiera sido un montaje resulta difícil de creer.

The Independent indicó que se puso en contacto con la Casa Blanca para solicitar comentarios.

Por su parte, Marjorie Taylor Greene, exaliada de Trump y ahora crítica, fue una de las figuras que cuestionaron lo ocurrido el sábado y la rapidez con la que el Gobierno difundió el manifiesto atribuido al presunto atacante.

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“¿Por qué todos los tiradores tienen un manifiesto? La mayoría permanece clasificada para no inspirar a otros. ¿Por qué publicaron el de Cole Allen casi de inmediato?”, preguntó Marjorie Taylor Greene a sus 1,7 millones de seguidores.

Su publicación generó críticas, ya que muchos recordaron que en 2023 había pedido difundir el manifiesto del autor del tiroteo en una escuela de Nashville. Posteriormente, aclaró: “Estoy a favor de publicar el manifiesto. También de difundir toda la información del tirador, incluidos los medicamentos que toma. Pero quiero saber por qué el Gobierno de Donald Trump publicó el de Cole Allen de inmediato y sigue sin revelar datos sobre Thomas Crooks”.

Se cree que Crooks, quien intentó asesinar a Trump en un mitin en Butler, Pensilvania, en 2024, no dejó manifiesto. Las autoridades no lograron determinar un motivo y el FBI concluyó que actuó solo.

Por su parte, el teórico de la conspiración Alex Jones preguntó a sus seguidores si el tiroteo había sido un montaje en un video de 57 minutos. Más tarde, escribió: “No creo que el tiroteo de anoche en la cena de corresponsales de la Casa Blanca haya sido un montaje”.

Traducción de Leticia Zampedri