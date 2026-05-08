Eurovisión 2026: este es el orden de actuación de las semifinales
El certamen de este año se celebrará en Viena, Austria, y contará con artistas como los británicos Look Mum No Computer y los finlandeses Linda Lampenius y Pete Parkkonen en las semifinales
El Festival de Eurovisión comenzará la próxima semana en Viena, Austria, con representantes de 30 países que competirán por un lugar en la gran final.
En total, 35 países participan este año. Sin embargo, el país anfitrión, Austria, y cuatro integrantes del denominado “Big Five” —Reino Unido, Italia, Francia y Alemania— ya tienen asegurado un puesto en la final.
Aun así, sus representantes también actuarán durante las semifinales programadas para el martes 12 y el jueves 14 de mayo.
España, que habitualmente también forma parte del “Big Five” debido a la importante contribución financiera de su cadena pública a la Unión Europea de Radiodifusión (UER), decidió retirarse de la edición de este año en protesta por la participación de Israel.
Además, las cadenas de televisión de Islandia, Países Bajos, Irlanda y Eslovenia también optaron por abandonar el certamen por la misma razón: la decisión de la UER de permitir la presencia de Israel en el concurso.
La 70.ª edición del Festival de Eurovisión se celebrará en el Wiener Stadthalle, ubicado en el distrito 15 de Viena, Rudolfsheim-Fünfhaus.
A continuación, el orden de actuación de la primera semifinal. La gran final de Eurovisión 2026 tendrá lugar el sábado 16 de mayo.
Primera semifinal — martes 12 de mayo
- Moldavia: Satoshi — ‘Viva, Moldova!’
- Suecia: FELICIA — ‘My System’
- Croacia: LELEK — ‘Andromeda’
- Grecia: Akylas — ‘Ferto’
- Portugal: Bandidos do Cante — ‘Rosa’
- Georgia: Bzikebi — ‘On Replay’
Italia: Sal Da Vinci — ‘Per Sempre Sì’
- Finlandia: Linda Lampenius x Pete Parkkonen — ‘Liekinheitin’
- Montenegro: Tamara Živković — ‘Nova Zora’
- Estonia: Vanilla Ninja — ‘Too Epic To Be True’
- Israel: Noam Bettan — ‘Michelle’
Alemania: Sarah Engels — ‘Fire’
- Bélgica: ESSYLA — ‘Dancing on the Ice’
- Lituania: Lion Ceccah — ‘Sólo Quiero Más’
- San Marino: SENHIT — ‘Superstar’
- Polonia: ALICJA — ‘Pray’
- Serbia: LAVINA — ‘Kraj Mene’
Segunda semifinal — jueves 14 de mayo
- Bulgaria: DARA — ‘Bangaranga’
- Azerbaiyán: JIVA — ‘Just Go’
- Rumania: Alexandra Căpitănescu — ‘Choke Me’
- Luxemburgo: Eva Marija —‘Mother Nature’
- Chequia: Daniel Zizka — ‘CROSSROADS’
Francia: Monroe — ‘Regarde!’
- Armenia: SIMÓN — ‘Paloma Rumba’
- Suiza: Veronica Fusaro — ‘Alice’
- Chipre: Antigoni — ‘JALLA’
Austria: COSMÓ — ‘Tanzschein’
- Letonia: Atvara — ‘Ēnā’
- Dinamarca: Søren Torpegaard Lund — ‘Før Vi Går Hjem’
- Australia: Delta Goodrem — ‘Eclipse’
- Ucrania: LELÉKA — ‘Ridnym’
Reino Unido: LOOK MUM NO COMPUTER — ‘Eins, Zwei, Drei’
- Albania: Alis — ‘Nân’
- Malta: AIDAN —‘Bella’
- Noruega: JONAS LOVV — ‘YA YA YA’
The Independent realizará una cobertura en vivo de las semifinales y de la gran final de Eurovisión 2026.
Traducción de Leticia Zampedri
