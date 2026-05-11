La UE sanciona a líderes de Hamás y a colonos israelíes tras años de estancamiento

La Unión Europea alcanzó un acuerdo político unánime el lunes para imponer nuevas sanciones a dirigentes de Hamás y al movimiento de colonos israelíes, afirmaron los principales diplomáticos europeos, tras años de estancamiento y una creciente presión popular desatada por la guerra en Gaza.

La jefa de la política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, declaró en redes sociales, tras una reunión en Bruselas el lunes de los ministros de Exteriores del bloque de 27 países, que el extremismo y la violencia deben tener consecuencias. “Ya era hora de pasar del estancamiento a la acción”, manifestó.

El grupo no logró respaldar medidas aún más contundentes impulsadas por algunos gobiernos europeos y no difundió de inmediato detalles de las nuevas disposiciones, pero el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, indicó que los ministros habían decidido sancionar a dirigentes de Hamás y tanto a líderes como a organizaciones del movimiento de colonos israelíes en Cisjordania.

“La Unión Europea sanciona hoy a las principales organizaciones israelíes culpables de apoyar la colonización extremista y violenta de Cisjordania, así como a sus dirigentes. Estos actos, los más graves e intolerables, deben cesar sin demora”, escribió Barrot el lunes en redes sociales.

Añadió que también “sanciona a los principales dirigentes de Hamás, responsables de la peor masacre antisemita de nuestra historia desde la Shoá (el Holocausto), durante la cual 51 franceses perdieron la vida; un movimiento terrorista que debe imperativamente ser desarmado y excluido de cualquier participación en el futuro de Palestina”.

Palestinos, grupos de derechos y observadores internacionales advierten sobre el agravamiento de la violencia en Cisjordania, donde jóvenes palestinos están siendo asesinados con regularidad en medio de un clima de incendios provocados, vandalismo y el desplazamiento de comunidades agrícolas cerca de asentamientos y puestos de avanzada en la Cisjordania ocupada.

Al menos 40 palestinos han muerto desde el inicio del año, según la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, incluidos 11 —una cifra récord— a manos de colonos, dos más que en todo 2025.

La votación unánime de la Unión Europea es una señal de las posibilidades abiertas tras la salida del poder del primer ministro húngaro Viktor Orbán. Firme partidario del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, Orbán había vetado repetidamente intentos anteriores de sancionar a colonos israelíes por acciones en Cisjordania.

Pero Orbán fue derrotado en unas elecciones en abril por Péter Magyar, y la aprobación el lunes de las nuevas sanciones de la Unión Europea “valida la idea de que Orbán las estaba bloqueando por sí solo”, indicó Martin Konečný, director del European Middle East Project, con sede en Bruselas.

Las sanciones podrían constituir un punto de inflexión en la política de la Unión Europea hacia Israel. Las críticas a Netanyahu y a las acciones de su gobierno en Gaza, Cisjordania, Líbano, Siria e Irán habían llevado a muchos gobiernos europeos, encabezados por España, Irlanda y Holanda a buscar este tipo de penalizaciones.

“No se puede simplemente mirar hacia otro lado”, declaró el ministro de Exteriores de Luxemburgo, Xavier Bettel, antes de la reunión.

Sin embargo, los diplomáticos de la Unión Europea no lograron ponerse de acuerdo sobre acciones más fuertes para presionar a Israel, como prohibir productos procedentes de asentamientos israelíes en Cisjordania o suspender un acuerdo comercial.

“Hay muchísimo que se puede y se debe hacer, y quedarse atascados en esta cuestión de añadir unos cuantos colonos más es perder de vista el panorama general”, afirmó Hugh Lovatt, investigador del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores. “La Unión Europea ha reducido ahora el alcance de la acción a individuos y a unas pocas entidades, y al hacerlo está ignorando los problemas mucho más sistémicos que están en juego”.

Claudio Francavilla, director asociado para la Unión Europea de Human Rights Watch, sostuvo que las sanciones eran “un paso en la dirección correcta, pero hacen falta muchas más para que la Unión Europea cumpla con el derecho internacional”.

El ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani, señaló antes de la reunión en Bruselas que su gobierno necesitaba más tiempo para estudiar una propuesta franco-sueca destinada a desvincular a los colonos de Cisjordania de los mercados de la Unión Europea, lo que en la práctica suponía retirar el apoyo de Italia al plan pese a la creciente presión política popular.

El ministro de Exteriores de Holanda, Tom Berendsen, sostuvo que las naciones individuales podrían prohibir por su cuenta los bienes procedentes de asentamientos si el proceso se estanca en Bruselas.

El próximo Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, más adelante en mayo, se centrará en el comercio.

El ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares Bueno, apuntó que se ha estado hablando de medidas durante demasiado tiempo. Agregó que se debe pasar a una votación y dejar de decir que no hay mayoría cualificada a fin de ver cuántos están de acuerdo y cuántos no.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.