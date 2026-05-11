Paracaidistas realizan salto de 2.400 metros sobre una isla remota para ayudar a paciente con hantavirus

Un equipo especializado de paracaidistas del ejército británico y personal médico realizó un arriesgado salto desde unos 2.400 metros de altura para entregar suministros a un hombre con sospecha de hantavirus en Tristan da Cunha, el remoto territorio británico ubicado en el Atlántico Sur.

El material médico recorrió más de 11.000 kilómetros desde la base aérea RAF Brize Norton, en Oxfordshire, hasta Tristan da Cunha, considerada la isla habitada más aislada del mundo, y llegó apenas unos días antes de que el paciente se quedara sin reservas de oxígeno.

En una operación inédita, seis paracaidistas, un médico especialista de la Real Fuerza Aérea y una enfermera militar de la 16.ª Brigada de Asalto Aéreo descendieron sobre la isla alrededor de las 19:00 del sábado para apoyar a los dos trabajadores sanitarios que llevaban días atendiendo la emergencia.

Tristan da Cunha había solicitado ayuda urgente poco antes. La isla no cuenta con pista de aterrizaje y normalmente solo puede alcanzarse por barco. Además, con apenas 11 kilómetros de ancho, el salto representó un desafío incluso para personal altamente entrenado.

open image in gallery Un equipo especializado del ejército y personal médico fueron lanzados en paracaídas sobre el territorio británico de ultramar Tristan da Cunha ( PA )

“Es una verdadera lucha para los paracaidistas”, declaró al Times el brigadier Ed Cartwright, responsable de la operación. Según explicó, el salto requiere un cálculo extremadamente preciso. “Si fallas y no caes sobre la isla, terminas en el océano, y eso es muy complicado”, advirtió.

El Ministerio de Defensa británico señaló que esta es la primera vez que personal médico es desplegado en paracaídas como parte de una misión de ayuda humanitaria.

El paciente había viajado previamente a bordo del crucero MV Hondius, donde un brote de hantavirus ya provocó la muerte de tres personas, según confirmó la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA).

Actualmente, el hombre permanece hospitalizado en Tristan da Cunha, donde reside, informó Stephen Doughty, ministro británico para los Territorios de Ultramar.

Por su parte, la secretaria de Interior, Yvette Cooper, aseguró que la protección de “todos los miembros de la familia británica” sigue siendo una prioridad absoluta.

“Continuaremos trabajando de forma estrecha con las autoridades internacionales y con la administración de Tristan da Cunha, manteniendo informadas a las personas afectadas y garantizando que reciban el apoyo adecuado tanto en el Reino Unido como en los Territorios de Ultramar”, afirmó.

open image in gallery Un equipo militar y personal médico llegaron en paracaídas a Tristan da Cunha para apoyar la respuesta al hantavirus ( PA )

El MV Hondius llegó el domingo por la mañana a Tenerife y los pasajeros británicos fueron repatriados al Hospital Arrowe Park, en Wirral, Merseyside, donde permanecerán aislados. El centro ya había funcionado como uno de los primeros espacios de cuarentena del Reino Unido durante el inicio de la pandemia de Covid-19.

La Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) insistió en que el riesgo para la población “sigue siendo muy bajo”.

Funcionarios de la UKHSA y del Ministerio de Asuntos Exteriores recibieron al crucero tras su llegada a Tenerife, en las Islas Canarias. Antes de desembarcar, todos los pasajeros británicos fueron sometidos a pruebas de hantavirus.

Quienes dieron negativo y no presentaban síntomas fueron trasladados directamente a un vuelo chárter de repatriación equipado con personal médico.

Actualmente, los pasajeros permanecen alojados en un área separada dentro del complejo de Arrowe Park, alejada de las zonas públicas del hospital, donde recibirán controles clínicos y nuevas pruebas como medida preventiva.

El mismo lugar ya había sido utilizado en enero de 2020 para alojar a ciudadanos británicos evacuados desde Wuhan, China, al comienzo de la pandemia de covid-19.

open image in gallery Embarcaciones de la Guardia Civil rodean al MV Hondius tras su llegada al puerto de Granadilla ( Getty )

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó el sábado que no había pasajeros con síntomas a bordo del MV Hondius.

Además, la agencia de la ONU confirmó seis casos de hantavirus vinculados al crucero y señaló que cuatro pacientes permanecen hospitalizados.

En total, las autoridades notificaron ocho casos relacionados con el brote, incluidas tres muertes. Sin embargo, uno de los casos sospechosos fue descartado después de que la prueba de hantavirus diera negativo.

Por su parte, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) indicó que entre los ocho casos figuran tres ciudadanos británicos: dos corresponden a contagios confirmados y el tercero continúa bajo sospecha.

Los dos pacientes británicos confirmados permanecen hospitalizados en Sudáfrica y Países Bajos, mientras que el tercer ciudadano británico, ubicado en Tristan da Cunha, recibe atención médica en la remota isla del Atlántico Sur.

Traducción de Leticia Zampedri