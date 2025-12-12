El campeón de Eurovisión Nemo devuelve su trofeo en protesta por la inclusión de Israel

El cantante suizo Nemo, ganador del Festival de la Canción de Eurovisión 2024, ha manifestado que devolverá su trofeo porque se permite que Israel compita en el concurso de música pop, que enfrenta una turbulencia política.

En un video de Instagram, Nemo sostuvo la presea de cristal en forma de micrófono y expresó: "hoy ya no siento que este trofeo deba estar en mi estante".

"Eurovisión dice que representa la unidad, la inclusión y la dignidad para todas las personas", afirmó Nemo en la publicación del jueves, añadiendo que la participación de Israel, dado su manejo de la guerra contra Hamás en Gaza, muestra que esos ideales están en desacuerdo con las decisiones de los organizadores.

En un comunicado enviado a The Associated Press el viernes, el director del concurso de canciones, Martin Green, dijo: "Nos entristece que Nemo desee devolver su trofeo que ganó merecidamente en 2024".

"Respetamos las opiniones profundamente arraigadas que Nemo ha expresado y siempre serán una parte valiosa de la familia del Festival de la Canción de Eurovisión", añadió.

El cantante no binario ganó el concurso en mayo de 2024 con la oda pop-operática "The Code".

Cinco países han anunciado que boicotearán el concurso de 2026 después de que los organizadores se negaran a expulsar a Israel: España, Países Bajos, Irlanda, Eslovenia e Islandia.

"Cuando países enteros se retiran, debería quedar claro que algo está profundamente mal", dijo Nemo antes de colocar el trofeo en una caja que, según dijo, sería enviada a la sede de la Unión Europea de Radiodifusión en Ginebra, que organiza Eurovisión.

El próximo Eurovisión está programado para celebrarse en Viena en mayo, después de que el cantante austriaco JJ ganara el concurso de 2025 en Basilea, Suiza. Según la tradición de Eurovisión, el país ganador alberga el evento al año siguiente.

Las retiradas arrojan una sombra sobre el futuro de lo que se supone que es una fiesta cultural de buen ambiente marcada por la rivalidad amistosa y los ritmos disco.

El concurso, que cumplirá 70 años en 2026, se esfuerza por poner el pop antes que la política, pero se ha visto repetidamente envuelto en eventos mundiales. Rusia fue expulsada en 2022 tras su invasión a gran escala de Ucrania.

Ha sido sacudido por la guerra en Gaza durante los últimos dos años, provocando protestas fuera de los sitios donde se desarrolla y obligando a los organizadores a tomar medidas contra el ondeo de banderas políticas.

Los opositores a la participación de Israel argumentan la guerra en Gaza, donde más de 70.000 palestinos han sido asesinados, según el Ministerio de Salud del territorio, que opera bajo el gobierno dirigido por Hamás y cuyos registros detallados son considerados generalmente confiables por la comunidad internacional.

El gobierno de Israel ha defendido repetidamente su campaña como una respuesta al ataque de militantes liderados por Hamás el 7 de octubre de 2023. Los militantes mataron a unas 1.200 personas, en su mayoría civiles, en el ataque y tomaron a 251 como rehenes.

Varios expertos, incluidos aquellos comisionados por un organismo de la ONU, han dicho que la ofensiva de Israel en Gaza equivale a genocidio, una afirmación que Israel ha negado enérgicamente.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.