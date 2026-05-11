Canciller español pide mayor intervención militar de la UE: “No podemos depender de lo que haga EE. UU.”

El ministro de Asuntos Exteriores de España pidió a la Unión Europea avanzar hacia la creación de un ejército permanente propio para reducir la dependencia militar de Estados Unidos.

José Manuel Albares sostuvo que Europa debe prepararse ante la posibilidad de que países como Rusia pongan a prueba el compromiso de Washington con la defensa del continente, especialmente después de meses de tensiones marcadas por las críticas de Donald Trump a la OTAN.

Ese escenario se profundizó a comienzos de este mes, cuando Estados Unidos retiró 5.000 soldados de Alemania tras las declaraciones del canciller Friedrich Merz, quien aseguró que Irán estaba “humillando” a Washington en las negociaciones para poner fin al conflicto.

Además, las fricciones crecieron por las críticas estadounidenses hacia el escaso respaldo europeo a la guerra en Irán y a la situación en el estrecho de Ormuz, una ruta clave que permaneció en gran parte cerrada para el comercio marítimo.

España se convirtió en uno de los países más duros frente a la ofensiva impulsada por Trump en Medio Oriente, al describirla como “absurda, cruel e ilegal”.

“No podemos despertarnos cada mañana preguntándonos qué va a hacer Estados Unidos”, declaró Albares a Politico antes del Consejo de Asuntos Exteriores que se celebrará el lunes en Bruselas. “Nuestros ciudadanos merecen algo mejor”.

open image in gallery José Manuel Albares: “No podemos despertarnos cada mañana preguntándonos qué va a hacer Estados Unidos” ( Reuters )

Albares insistió en que una defensa europea independiente no debilitaría a la OTAN, ya que la alianza está integrada tanto por países europeos como por socios no europeos.

“Necesitamos un ejército y una capacidad de defensa común”, afirmó. “Estados Unidos reforzó su poder militar durante años y nadie considera que eso perjudique a la OTAN. Si la alianza ya no ofrece el mismo nivel de seguridad que antes, entonces los europeos tendremos que hacer más”.

Además, sostuvo que la verdadera fortaleza de la OTAN radica en su capacidad de disuasión.

“La magia de la OTAN es que formas parte de ella y no ocurre nada porque nadie se atreve a poner a prueba si el Artículo 5 realmente funcionaría”, explicó.

El Artículo 5 corresponde a la cláusula de defensa mutua de la alianza y solo fue invocado una vez, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 contra el World Trade Center en Nueva York.

open image in gallery Donald Trump volvió a cuestionar a la OTAN y amenazó con apartar a Estados Unidos del bloque militar ( PA )

“Eso es lo que tenemos que recuperar: la capacidad de disuasión”, afirmó. “La idea de que, si alguien quiere enfrentarse con nosotros, prefiera buscar otro objetivo porque estaremos unidos”.

Albares también subrayó la importancia de mantener la cooperación internacional, aunque advirtió que Europa debe actuar con cautela ante el cambio de prioridades de algunos aliados.

“Seguimos creyendo firmemente en las relaciones transatlánticas”, señaló. “Para mí, Estados Unidos continúa siendo el aliado natural e histórico de Europa. Necesitamos tanto el apoyo europeo como el estadounidense, pero también debemos asumir que el Gobierno de Trump tiene una visión diferente sobre esas relaciones”.

En los últimos meses, Trump lanzó varias críticas contra la OTAN e incluso amenazó con retirar a Estados Unidos de la alianza.

Además, generó preocupación entre los líderes europeos por sus declaraciones sobre una posible anexión de Groenlandia, territorio autónomo perteneciente a Dinamarca.

Traducción de Leticia Zampedri