La UE sanciona a rusos por secuestro de niños ucranianos

La Unión Europea impuso sanciones el lunes a 16 funcionarios acusados de ayudar a Rusia a secuestrar a decenas de miles de niños de Ucrania y obligarlos a cambiar su identidad o a ser dados en adopción.

También se impusieron sanciones a siete centros sospechosos de adoctrinar a niños o de entrenarlos para servir en las fuerzas armadas, ya sea para Rusia o para milicias prorrusas dentro de Ucrania.

Más de 130 personas y “entidades” están ahora sujetas a prohibiciones de viaje en la UE y a congelaciones de activos.

La sede de la UE indicó que las medidas apuntan a “los responsables de la deportación ilegal sistemática, el traslado forzoso, la asimilación forzada, incluido el adoctrinamiento y la educación militarizada, de menores ucranianos, así como su adopción ilegal y su traslado a la Federación de Rusia y dentro de territorios temporalmente ocupados”.

Desde que Rusia lanzó su invasión de Ucrania a comienzos de 2022, unos 20.500 niños han sido deportados ilegalmente o trasladados por la fuerza a Rusia o a territorios controlados por Rusia en el este de Ucrania.

Funcionarios de la UE afirman que a muchos niños son despojados de su identidad y cultura ucranianas, se les entregan pasaportes rusos o son adoptados. A algunos son obligados a asistir a escuelas para ser adoctrinados o a campamentos militares.

“Rusia está tratando de borrar su identidad", declaró la ministra de Exteriores de Letonia, Baiba Braže, en una reunión con sus homólogos de la UE en Bruselas, donde se respaldaron las sanciones.

"Cuando uno mira la Convención sobre el Genocidio, es una de las características del crimen de genocidio. Así que es muy grave”, añadió.

La Corte Penal Internacional ha emitido una orden de arresto contra el presidente ruso Vladímir Putin por crímenes de guerra, al acusarlo de responsabilidad personal por los secuestros.

Alrededor de 2.200 niños han sido devueltos, pero identificarlos es complicado. Puede ser difícil reconocerlos apenas unos años después. Lograr que regresen a casa es una tarea desgarradora y, aunque Ucrania cuenta con estructuras de reintegración, algunos pueden enfrentar un largo periodo de adaptación cuando vuelvan.

La UE acogía el lunes, junto con Canadá, una reunión de la Coalición Internacional para el Retorno de los Niños Ucranianos, integrada por 47 países, para aumentar la presión diplomática sobre Rusia y recabar apoyo para el trabajo de verificación y rastreo de quienes han sido llevados.

“La guerra tiene muchos rostros, pero robar niños es realmente una de las más horribles", indicó la directora de Ampliación de la UE, Marta Kos. "Debemos detener esto, y Rusia debe pagar”.

Entre los funcionarios alcanzados por las sanciones del lunes figuran los jefes de campamentos infantiles, representantes del gobierno y oficiales militares a cargo del entrenamiento de jóvenes.

Una de las 16 personas acusadas es Lilya Shvetsova, directora del campamento “Claveles Colorados” en la Crimea ocupada. La UE señaló que supervisó “actividades destinadas a moldear las opiniones políticas e ideológicas de los niños presentes en la instalación, incluidos niños ucranianos”.

Al igual que otros en la lista, la funcionaria “apoyó e implementó acciones y políticas que contribuyen a la deportación, el traslado forzoso, la asimilación forzada, incluido el adoctrinamiento, o la educación militarizada de menores ucranianos”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.