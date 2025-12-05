Cuatro naciones europeas —Irlanda, Países Bajos, Eslovenia y España— anunciaron su retirada del Festival de la Canción de Eurovisión 2026 tras la confirmación de la participación de Israel.

La emisora eslovena RTV declaró que su decisión se tomó “en nombre de los 20.000 niños que murieron en Gaza”, mientras que la emisora nacional irlandesa RTE consideró la participación “inconcebible dada la atroz pérdida de vidas en Gaza”.

Esta evolución se produce tras una serie de acontecimientos ocurridos en las dos últimas competencias.

Festival de la Canción de Eurovisión 2024

La participación de Israel en la competencia de 2024, celebrada en mayo en Malmo (Suecia), suscitó críticas a raíz del empeoramiento de la situación humanitaria en Gaza.

El británico Olly Alexander y el irlandés Bambie Thug, junto con otros artistas de Eurovisión, emitieron una declaración conjunta antes del certamen en la que apoyaban “un alto el fuego inmediato y duradero” en Gaza, pero se negaron a boicotear el evento.

Durante la semana que duró la competencia, varios manifestantes propalestinos mostraron su apoyo a Gaza y condenaron la participación de Israel, mientras que las actuaciones de la concursante israelí Eden Golan fueron recibidas con una mezcla de abucheos y aplausos.

Hurricane, la emotiva canción de Golan, es una adaptación de un tema anterior llamado October Rain (Lluvia de octubre), que se creía que hacía referencia a los ataques de Hamás contra Israel que desencadenaron el conflicto.

Un grupo de personas asiste a un miniconcierto a favor de Palestina frente a la RTE en Dublín para pedir el boicot del Festival de la Canción de Eurovisión ( PA Wire )

Antes de la actuación de Golan en la semifinal, la policía sueca calculó que entre 10.000 y 12.000 personas a favor de Palestina, entre ellas la activista climática Greta Thunberg, marcharon por la ciudad de Malmo.

Durante las manifestaciones, se dispararon botes de humo con los colores de la bandera palestina y los manifestantes, algunos de los cuales llevaban perros, niños pequeños y bicicletas, portaban pancartas con imágenes de civiles de Gaza heridos en el conflicto entre Hamás e Israel.

La emisora nacional de Israel afirmó que su delegación se enfrentó a “un despliegue de odio sin precedentes” por parte de otros países y sus participantes durante el concurso.

– 15 de mayo de 2025

Yuval Raphael, la candidata de Israel para 2025, es “interrumpida” durante su ensayo para la segunda semifinal por seis personas con “banderas y silbatos de gran tamaño”.

– 18 de mayo de 2025

El austriaco JJ ganó el concurso de 2025 con la emotiva canción Wasted Love, mientras que Raphael quedó subcampeón.

Raphael, superviviente del 7 de octubre, quedó “conmocionada y alterada” después de que manifestantes propalestinos se abalanzaran hacia una barrera cuando ella estaba en el escenario, dijo su equipo.

Durante el incidente, un miembro del equipo fue golpeado con pintura después de que dos manifestantes propalestinos intentaron interrumpir a Raphael mientras cantaba su tema New Day Will Rise.

Mientras tanto, unos 800 manifestantes propalestinos se manifestaron contra la inclusión de Israel cerca de un concierto gratuito en el centro de Basilea el día de la final, mientras un pequeño grupo cercano protestaba con banderas israelíes.

El grupo que abogaba por la retirada de Israel del concurso de canto se desplazó posteriormente por Basilea hacia la Villa de Eurovisión, donde fue recibido por una importante presencia policial y se utilizaron gases lacrimógenos.

– Septiembre de 2025

Irlanda anunció que no participará en la competición de 2026 si lo hace Israel.

La emisora irlandesa RTE declaró que la decisión final sobre la participación se tomará cuando la Unión Europea de Radiodifusión (UER) tome su decisión y añadió que la participación de Irlanda sería “inconcebible dada la continua y atroz pérdida de vidas en Gaza”.

España, Países Bajos y Eslovenia también amenazaron con retirarse a menos que se excluyera a Israel por la guerra de Gaza.

– 4 de diciembre de 2025

Irlanda, Países Bajos, España y Eslovenia anunciaron que boicotearán el concurso de canto de 2026, después de que la asamblea general se reunió el jueves en Ginebra para debatir el futuro de la competencia.

El concurso de 2026 se celebrará en Viena.

Traducción de Olivia Gorsin