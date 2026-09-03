Dos marineros del USS ‘Lincoln’ son enviados de vuelta al barco tras pelear ebrios durante escala en Tailandia

Dos militares estadounidenses han sido enviados de vuelta al portaaviones USS Abraham Lincoln tras una pelea en estado de embriaguez en Tailandia, donde el buque se encuentra actualmente atracado tras un récord de 286 días en el mar, según un nuevo informe.

Los militares, cuyas identidades no han sido reveladas, permanecerán confinados a bordo del barco durante el resto de su estancia de cinco días en Pattaya, una ciudad turística costera conocida como la “Ciudad del Pecado” del país.

El jueves por la mañana, un ciudadano tailandés realizó una llamada de emergencia informando que dos militares estadounidenses se habían visto envueltos en una pelea cerca de un bar de la ciudad a la 1:30 a. m., según informó el noticiero MS NOW, citando a la policía local. Tras la llegada de la policía tailandesa, los estadounidenses fueron trasladados a un centro de operaciones conjuntas entre EE. UU. y Tailandia, ubicado en el Hard Rock Cafe de la ciudad, antes de ser devueltos al portaaviones.

En declaraciones al medio, un funcionario tailandés describió el incidente como “menor”. Añadió que los militares estaban ebrios y que la persona que había llamado a los servicios de emergencia temía que el altercado se intensificara.

The Independent se ha puesto en contacto con la Armada estadounidense para obtener comentarios al respecto.

open image in gallery Según un nuevo reporte, dos marineros fueron enviados de vuelta al USS ‘Abraham Lincoln’ tras una pelea provocada por el alcohol en Tailandia ( AP )

El USS Abraham Lincoln, un portaaviones de la clase Nimitz, arribó al puerto de Pattaya el miércoles, tras casi nueve meses en alta mar, durante los cuales prestó apoyo a la guerra de EE. UU. contra Irán. Inicialmente, se esperaba que el despliegue, que comenzó en noviembre, finalizara en mayo.

El enorme buque se convirtió en noticia nacional en EE. UU. después de que surgieran informes sobre la escasez de suministros y los problemas de salud mental entre los 5.000 marineros e infantes de marina a bordo.

Varios militares incluso intentaron saltar por la borda, según informaron familiares al periódico The Military Times: “Su carrera de 13 años se arruinó así sin más”, dijo la esposa de un marinero que, según ella, intentó saltar del barco y ahora se encuentra en observación médica.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, calificó el mes pasado de “completamente tergiversados” los informes sobre las malas condiciones.

“Siento más respeto y gratitud por esos marineros que nadie”, dijo a los periodistas, y agregó: “Lo que hacen en alta mar, en esas condiciones tan adversas y con tan pocas escalas en puerto, es increíble”.

open image in gallery Miembros de la tripulación del USS ‘Abraham Lincoln’ llegan al Hard Rock Hotel de Pattaya durante su escala en el puerto ( AFP/Getty )

Los militares destinados al USS Abraham Lincoln tendrán hasta este fin de semana para relajarse en Pattaya, una ciudad famosa por su vida nocturna. Su calle principal está repleta de clubes, bares de striptease, estudios de tatuajes y trabajadores sexuales, aunque la prostitución es ilegal en Tailandia.

“Nuestra llegada a Laem Chabang ofrece una merecida oportunidad para que nuestros marineros e infantes de marina descansen y recarguen energías”, declaró el contralmirante Robert Loughran en un comunicado.

Según informó el diario The Wall Street Journal, algunos militares, vestidos de civil, fueron vistos bebiendo cerveza, pagando unos dólares por tocar serpientes exóticas y dirigiéndose a una cadena de comida rápida que les recordaba a casa: Burger King. “¡Qué bien se siente!”, exclamó uno de ellos al desembarcar del portaaviones.

open image in gallery La gente pasea por una zona turística luego de que el portaaviones USS ‘Abraham Lincoln’ llegara al puerto de Laem Chabang ( Getty )

open image in gallery Un militar estadounidense del USS ‘Abraham Lincoln’ posa para una foto con un búho que lleva una pantalla LED en la que se les da la bienvenida en Walking Street, en Pattaya ( Reuters )

Shakeira Fairfax dijo que había volado a Tailandia desde Nueva Jersey para recibir a su hija de 25 años, militar destinada en el portaaviones Lincoln. “Estoy deseando verla sonreír. Estoy deseando oírla decir 'Mamá'”, declaró Fairfax a Reuters.

La ciudad llevaba días preparándose para la escala del puerto, y el alcalde Poramet Ngampichet expresó su esperanza de que la visita impulsara la economía local.

Sin embargo, advirtió que algunas actividades estarían fuera del alcance de los marineros e infantes de marina estadounidenses, como el consumo de marihuana y el parapente, según informó Associated Press. Añadió que cualquier miembro del servicio que infringiera la ley sería procesado.

Un oficial de la Armada declaró a la BBC que el personal estadounidense “se [comportaría] de acuerdo con la legislación estadounidense, las normas navales de EE. UU. y las leyes de Tailandia”. En este sentido, mientras los marineros abandonaban el barco esta semana, se pudo oír a un oficial al mando decir: “Por favor, compórtense de la mejor manera posible”.

Traducción de Sara Pignatiello