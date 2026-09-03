Los demócratas prometen una gran agenda. Su unidad ya está a prueba

A partir del primer día, los demócratas de la Cámara de Representantes planean “hacer que los delincuentes rindan cuentas”.

Esa es la promesa que ha hecho el líder demócrata en la cámara baja, Hakeem Jeffries, al adelantar una agenda ambiciosa de supervisión a la administración del presidente Donald Trump y legislación para abordar el alto costo de vida, si los demócratas arrebatan a los republicanos el control mayoritario en las elecciones de mitad de mandato.

Pero primero, los líderes demócratas tienen que asegurarse de que pueden mantener alineada a su propia bancada de gran amplitud, políticamente diversa —y a veces rebelde—, algo que se puso a prueba esta semana. Dos demócratas que suelen ir por libre desafiaron al partido en una votación procedimental rutinaria, lo que enfureció a colegas y encendió una señal de alerta sobre posibles divisiones partidistas en el futuro.

“Su mayor desafío será gobernar”, dijo sobre Jeffries, Ashley Etienne, exasesora principal de Nancy Pelosi durante su histórica etapa como presidenta de la Cámara de Representantes.

Se espera que la mayoría en la cámara baja se decida por un puñado de escaños en un número cada vez menor de distritos competitivos, lo que podría crear una dinámica política similar a la de los últimos cuatro años bajo control del Partido Republicano: una nueva era caótica en el Congreso.

En la cámara baja, el tamaño de la mayoría importa. Cuando la mayoría es estrecha, cualquier legislador puede convertirse en un “hacedor de reyes”, determinando si la agenda de un partido se hunde o despega. El presidente de la cámara, Mike Johnson, se ve puesto a prueba por su estrecha mayoría casi a diario, y su predecesor, Kevin McCarthy, fue el primero en la historia en ser expulsado del cargo, destituido por un pequeño número de opositores de su propio bando.

Jeffries, que está en posición de convertirse en presidente de la cámara si su partido gana el poder y sería el primer demócrata en empuñar el mazo desde Pelosi, se enfrenta a un partido en una encrucijada. Tiene una nueva generación de candidatos, algunos de extrema izquierda vinculados a los Socialistas Democráticos de Estados Unidos, y están ansiosos por un cambio.

El equipo de liderazgo demócrata respondió con rapidez al desaire de los dos legisladores centristas esta semana por la votación procedimental frustrada, enviando el mensaje de que no tolerarán el tipo de interrupciones que a menudo han dejado a los republicanos sumidos en el desorden.

Pero el daño ya estaba hecho.

“Fue decepcionante”, manifestó el veterano representante Jim McGovern, de Massachusetts, el principal demócrata en el Comité de Reglas. “Nos hace ver tan mal como ellos”.

Una votación que deja de ser rutinaria

La votación sobre la regla procedimental, que fija los términos del debate, durante mucho tiempo fue un asunto sin controversia en la Cámara de Representantes. El partido en el poder votaba a favor, el partido minoritario votaba en contra. Pero los republicanos conservadores han desafiado de forma habitual a su propia mayoría republicana en esas votaciones, haciendo naufragar la agenda.

Cuando el conteo del martes estaba tambaleándose, parecía que Johnson tenía otra vez una rebelión entre manos. Entonces dos demócratas, el representante Jared Golden, de Maine, que se retira, y la representante Marie Gluesenkamp Perez, de Washington, una figura ajena al establishment, votaron con los republicanos, salvando el resultado y la agenda de la semana.

Golden estaba trabajando para asegurar la aprobación de su proyecto de ley sobre la industria de la langosta. Se sumó Gluesenkamp, a menudo una aliada demócrata “Blue Dog” o con posturas moderadas, en un distrito legislativo que ganó Trump.

Los demócratas estaban furiosos. Algunos querían una reprimenda. Otros expresaron la angustia que llega desde votantes que quieren que el partido se mantenga unido para enfrentar a Trump. Se revivió el “Pelosismo”: “La unidad es nuestra fortaleza”.

“El desafío es que, si no tienes los números, de repente unas pocas personas pueden ser muy decisivas”, señaló el representante John Larson, demócrata por Connecticut, un exlíder del partido que recientemente perdió sus propias primarias para la reelección.

“Nunca se le puede pedir a la gente que vote en contra de su propio interés”, añadió. “Pero también hay que enfatizar la camaradería y el concepto de trabajar juntos como un equipo”.

Un líder demócrata cauteloso enfrenta nuevos desafíos

Jeffries es conocido como un líder cuidadoso y, como él mismo dice, elige la calma por encima del caos en un momento en que muchos demócratas prefieren una reacción más rápida y llamativa.

El demócrata de Nueva York está concentrado de manera singular en recuperar el control de la Cámara. En el cargo desde 2013, Jeffries se enfrenta al clima rápidamente cambiante del partido, mientras trabaja para mantener unida a lo que es, posiblemente, la bancada partidista más diversa en la historia de Estados Unidos.

“Estamos luchando para que la atención médica sea asequible para todos y cada uno de los estadounidenses”, dijo a principios de semana. “Y, desde luego, lucharemos para hacer que rindan cuentas los delincuentes que han desatado una corrupción sin precedentes sobre el pueblo estadounidense”.

Hace dos semanas, Jeffries tuvo problemas con los progresistas después de haber aceptado una reunión con el yerno de Trump, Jared Kushner, un asesor externo de la Casa Blanca.

Los dos neoyorquinos se conocían y trabajaron juntos en legislación durante la primera administración de Trump. La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, había sugerido que Kushner se pusiera en contacto. Pero los liberales cuestionaron por qué Jeffries siquiera se reuniría con personas cercanas a Trump.

“Pidió una reunión, y la acepté”, señaló Jeffries en un video desafiante al día siguiente.

Los demócratas han establecido cinco grupos de trabajo para abordar los problemas de asequibilidad, en vivienda, atención médica, cuidado infantil, comestibles y gasolina y servicios públicos. Los principales demócratas en los comités de Supervisión y Judicial se están preparando para erradicar la corrupción.

Jeffries también esbozó los pilares de una agenda legislativa demócrata para el próximo año: derogar los recortes republicanos a Medicaid, restablecer los créditos fiscales ampliados bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible, derogar los aranceles de Trump y poner fin a la guerra con Irán.

“Estos son temas que sabemos que unen a los demócratas”, dijo Jeffries. “Pero no quiero adelantarme a la bancada, porque hay toda una serie de cosas que necesitan trabajarse”.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.