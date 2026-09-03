La policía detiene en Tailandia a un estudiante de 15 años por disparar en una escuela

Un estudiante de 15 años fue detenido el miércoles tras supuestamente disparar ocho veces dentro de una escuela en la provincia de Kamphaeng Phet, en Tailandia, según informó la policía. Nadie resultó herido.

El incidente ocurrió alrededor de las 2 p. m., hora local, cuando, según los informes, los estudiantes estaban cambiando de clase, lo que provocó que profesores y alumnos entraran en pánico y corrieran a refugiarse.

Esto ocurre apenas unas semanas después de que un niño de 14 años protagonizó un tiroteo en Tailandia y mató a siete personas, incluidos sus propios abuelos, antes de atacar a alumnos y profesores en la escuela Debsirin Nonthaburi, en el distrito de Bang Kruai de la provincia de Nonthaburi.

El atacante, un estudiante de noveno grado, atacó a sus abuelos en la casa que compartía con ellos antes de atacar la escuela secundaria y herir a otras 23 personas en el peor tiroteo masivo del país desde 2022.

El miércoles, la policía informó que personal policial y voluntarios de rescate ingresaron a la escuela en la provincia de Kamphaeng Phet y controlaron la situación antes de detener al estudiante. No se reveló el nombre de la escuela ni del sospechoso.

Según informó The Nation, el sospechoso había faltado a clases desde el 21 de agosto. Las autoridades investigan el móvil del crimen y recogen pruebas en el lugar de los hechos. Aún se desconoce cómo obtuvo el arma.

Archivo. Dejaron flores y fotografías de los profesores y responsables del centro fallecidos a las puertas del colegio Debsirin Nonthaburi, tras un tiroteo mortal ocurrido en el centro, situado en el distrito de Bang Kruai, en la provincia de Nonthaburi, a las afueras de Bangkok (Tailandia) ( Reuters )

Anteriormente, la escuela informó que el estudiante disparó ocho veces al aire. Informes adicionales desde el lugar de los hechos indicaron que las balas impactaron el auto de un profesor y una puerta de cristal. Sin embargo, esto no pudo ser verificado. Posteriormente, las autoridades confirmaron que no hubo heridos.

Según los informes, los agentes encontraron casquillos de bala cerca de una caseta de seguridad en la entrada de la escuela, junto con más munición usada y sin disparar cerca de un edificio de educación física.

Un guardia de seguridad de la escuela dijo que el estudiante entró por la puerta principal portando una pistola de 9 mm y disparó un tiro que por poco no lo alcanzó, antes de adentrarse más en el recinto escolar.

Según se informa, un profesor trasladó a los alumnos a un auditorio para que se refugiaran.

La escuela impartirá las clases en línea durante dos días, mientras los responsables revisan las medidas de seguridad y brindan apoyo psicológico a los estudiantes y al personal.

Tailandia tiene leyes estrictas sobre armas de fuego, y la posesión ilegal de armas se castiga con hasta 10 años de cárcel.

Sin embargo, se cree que el país tiene más de 10 millones de armas de fuego de propiedad privada en circulación, según datos de la Universidad de Sídney, con una de las tasas de posesión de armas más altas del sudeste asiático y una de las más altas per cápita de Asia, según una estimación de 2017 de Small Arms Survey.

Traducción de Olivia Gorsin