Pattaya, en Tailandia, espera la visita del USS Abraham Lincoln tras despliegue en Oriente Medio

Miles de militares estadounidenses están a punto de llegar al este de Tailandia en una escala del USS Abraham Lincoln en un puerto próximo a la ciudad de Pattaya, famosa por sus playas y su vida nocturna.

El portaaviones pasó frente a Singapur durante el fin de semana, de regreso a Estados Unidos tras un prolongado despliegue en Oriente Medio como parte de la guerra contra Irán.

Se espera que el Lincoln atraque en un puerto de la provincia de Chonburi esta semana, según autoridades tailandesas.

A bordo viajan más de 5.000 militares estadounidenses, y se prevé que muchos visiten Pattaya, según el alcalde de la ciudad, Poramet Ngampichet, quien espera que la escala impulse la economía local. El destructor USS Frank E. Petersen Jr. atracará en un puerto diferente, agregó.

“Que Pattaya sea vista como un importante destino vacacional es algo a lo que hemos aspirado”, apuntó Poramet. “Damos la bienvenida a más visitas de tropas en el futuro, ya sea para un ejercicio o para vacaciones, antes de que regresen a Estados Unidos”.

Tras reunirse con funcionarios estadounidenses el lunes, Poramet indicó que a los militares se les prohibirán ciertas actividades recreativas, como el parasailing y el consumo de marihuana. El cannabis medicinal se legalizó en Tailandia en 2022 y los dispensarios se han vuelto habituales en las ciudades tailandesas.

Pattaya espera un impulso económico

El alcalde afirmó que la visita es especialmente bienvenida ya que el turismo internacional ha bajado en todo el mundo debido al alza de los precios del combustible como consecuencia del conflicto en Oriente Medio.

Las autoridades gubernamentales advierten a los negocios locales que no cobren de más a los marineros estadounidenses, y habrá una mayor presencia policial en las zonas más populares a lo largo de la playa de Pattaya y en la Walking Street de la ciudad, explicó.

Pattaya, un popular destino de playa a unos 150 kilómetros (93 millas) al sureste de la capital, Bangkok, es conocida también por su sórdido ambiente nocturno. En los últimos años, la ciudad ha intentado promover una imagen centrada en sus atractivos naturales y culturales.

Se ha ordenado a las agencias de seguridad que refuercen sus medidas para evitar situaciones indeseables, manifestó el jefe de la policía de la ciudad, Anek Srathongyoo.

Aseguró que, si algún militar estadounidense infringe la ley tailandesa, será procesado conforme corresponda.

Los dueños de negocios locales, que notan los efectos de la caída del turismo por la guerra con Irán, esperan con entusiasmo a los recién llegados. Un cartel sobre un bar próximo a una playa decía: “Bienvenidos a todos los miembros del personal militar de Estados Unidos. Gracias por su servicio”.

Algunos, sin embargo, se muestran más escépticos. Somkiet Noree, responsable de tienda de recuerdos en Walking Street, comentó que está al tanto de la próxima visita, pero no está seguro de que eso aumente las ventas.

“Pattaya está tranquila en este momento”, expresó. “Espero que vengan aquí y compren cosas”.

Bualuang Ponok, empleada de un bar, dijo que vio a militares estadounidenses pasear por Walking Street en visitas anteriores, pero no espera que muchos de ellos gasten dinero.

“Dijeron que vendrán 5.000 personas, pero ¿cuántas llegarán hasta nosotros?”, señaló, sin estar segura de adónde elegirán ir.

Escala en Tailandia tras despliegue en Oriente Medio

A principios de agosto, el USS George Washington, que normalmente tiene su base en Asia, relevó al Lincoln, que llevaba mucho tiempo desplegado en Oriente Medio.

El Lincoln, uno de los buques de guerra más grandes de la Marina de Estados Unidos, formaba parte de la campaña de Washington contra Irán, que se volvió a recrudecer durante el fin de semana por primera vez en un mes.

Este despliegue incluyó un tiempo récord e ininterrumpido en el mar de más de 250 días, que despertó preocupaciones tras reportes sobre el deterioro de la salud mental entre la tripulación y la escasez de suministros, incluidos alimentos y productos de higiene.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó importancia a estas preocupaciones más tarde y afirmó que el despliegue “no fue, ni de lejos, lo suficientemente largo”.

Funcionarios tailandeses apuntaron que el Lincoln regresará a Estados Unidos después de su escala en un puerto de Tailandia.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.