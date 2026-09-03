EEUU: La tasa promedio de las hipotecas a 30 años sube a su nivel más alto en 13 meses

Las tasas hipotecarias volvieron a subir esta semana, lo que llevó la tasa promedio de los créditos a largo plazo en Estados Unidos a su nivel más alto en más de un año.

La tasa de referencia de las hipotecas a 30 años con interés fijo subió al 6,71% desde el 6,66% de la semana pasada, informó el jueves el comprador de hipotecas Freddie Mac. Hace un año, la tasa promedio era del 6,50%.

Las hipotecas más altas pueden sumar cientos de dólares al mes en costos para los prestatarios, lo que limita el poder de compra de los compradores de vivienda. A medida que las tasas suben, eso puede llevar a que posibles compradores pospongan la compra de una casa, una de las razones por las que la venta de viviendas en Estados Unidos sigue estancada este año.

La tasa promedio es ahora la más alta desde el 31 de julio de 2025, cuando estaba en 6,72%.

Las hipotecas a 15 años con tasa fija, que a menudo buscan los prestatarios que refinancian un préstamo, también aumentaron esta semana. Esa tasa promedio subió al 6,04% desde el 5,98% de la semana pasada. Hace un año, estaba en 5,60%.

Las tasas hipotecarias están influenciadas por varios factores, entre ellos la inflación, decisiones más amplias de política de tasas por parte de la Reserva Federal y las expectativas de los inversionistas del mercado de bonos sobre la economía. Por lo general siguen la trayectoria del rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que los prestamistas usan como guía para fijar el precio de los préstamos hipotecarios.

Tanto las tasas hipotecarias como el mercado de bonos han estado subiendo en su mayor parte este año debido a la guerra de Estados Unidos con Irán, que ha alimentado las expectativas de una inflación más alta a medida que se disparan los precios del petróleo crudo. Los rendimientos de los bonos a largo plazo siguen siendo más elevados que antes de que comenzara el conflicto a finales de febrero, lo que ayuda a impulsar al alza las tasas hipotecarias.

En la última semana, los combates reanudados entre Estados Unidos e Irán han incrementado la presión sobre los mercados petroleros. Los precios más altos del petróleo pueden empujar al alza la inflación, lo que eleva los rendimientos de los bonos.

El rendimiento del bono del Tesoro a 10 años era del 4,74% el jueves al mediodía en el mercado de bonos. El jueves pasado estaba en 4,67%. Antes de la guerra a finales de febrero, era de apenas 3,97%.

Las preocupaciones por el creciente endeudamiento del gobierno de Estados Unidos también han contribuido a elevar los rendimientos de los bonos a largo plazo, lo que llevó al Departamento del Tesoro a intervenir el mes pasado.

Como la inflación se mantiene elevada, aumenta la presión sobre la Reserva Federal para que tome medidas que ayuden a reducirla.

El presidente de la Fed, Kevin Warsh, dijo la semana pasada en el simposio económico anual del banco central en Jackson Hole, Wyoming, que la inflación no había mostrado una mejora suficiente y que el banco central podría tener “más trabajo por hacer”, una señal de que está sopesando un aumento de tasas en la próxima reunión de la Fed, el 15 y 16 de septiembre.

Wall Street espera que el banco central suba las tasas de interés antes de que termine el año en un esfuerzo por enfriar la inflación, que sigue muy por encima del 3%. La Fed tiene como objetivo declarado reducir la inflación a una meta del 2%.

El banco central no fija las tasas hipotecarias, pero sus decisiones de subir o bajar su tasa de corto plazo son observadas de cerca por los inversionistas y, en última instancia, pueden afectar el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años.

“No esperamos un alivio real en las tasas hipotecarias este otoño, pero si la inflación no se controla, el dolor será real”, explicó Jiayi Xu, economista sénior de Realtor.com. “Una inflación más alta erosionaría al mismo tiempo los cheques de pago y el crecimiento del ingreso real, mientras mantendría elevadas las tasas hipotecarias por más tiempo. Eso aprieta al mercado de la vivienda por ambos lados: lo que la gente puede pagar y en lo que está dispuesta a meterse”.

El mercado de la vivienda en Estados Unidos está en declive desde 2022, cuando las tasas hipotecarias comenzaron a subir desde los mínimos de la era de la pandemia. La venta de viviendas usadas estuvo prácticamente plana el año pasado, estancada en un mínimo de 30 años. Y volvió a desacelerarse en julio.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.