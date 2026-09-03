Mueren cuatro civiles tras presunto ataque de EE. UU. en boda iraní: ¿qué ocurrió?

Al menos cuatro personas murieron en un presunto ataque estadounidense que tuvo lugar durante una boda en Irán, después de que Teherán y Washington intercambiaran los ataques más duros entre ambos países desde julio.

La Organización de la Media Luna Roja de Irán (MLRI), miembro de la Cruz Roja Internacional, ha solicitado a la Corte Penal Internacional que investigue el incidente, pidiendo “una investigación independiente, imparcial, exhaustiva y eficaz” debido al “carácter civil del lugar”.

Irán ha acusado a Estados Unidos de “crímenes de guerra”, pero las Fuerzas Armadas estadounidenses sostienen que no atacan a civiles.

A continuación, analizamos cómo se produjo el ataque y qué han dicho ambas partes al respecto.

open image in gallery Los escombros se amontonan alrededor de las casas dañadas tras un presunto ataque ocurrido cerca de una celebración nupcial en Kuhistik, Sirik, Irán ( Wana/Reuters )

¿Cuándo y dónde tuvo lugar el ataque?

La acometida tuvo lugar el martes por la noche, alrededor de las 9:30 p. m., en Kuhestak, en la costa sur de Irán.

Los medios estatales iraníes informaron que cuatro personas habían muerto, entre ellas un niño de cuatro años.

La MLRI informó que otras 67 personas habían resultado heridas y que se esperaba que el número de fallecidos aumentara “dado el estado crítico de algunos de los heridos”.

La MLRI de la provincia de Hormozgan, una filial local, informó que la mayoría de los heridos eran mujeres y niños.

open image in gallery Murieron cuatro personas, entre ellas un niño de cuatro años, y otras 67 resultaron heridas ( Wana/Reuters )

El servicio de verificación BBC Verify afirmó haber confirmado la autenticidad de las imágenes que mostraban zapatos ensangrentados y escombros esparcidos por el suelo tras el atentado.

Se desconocen las razones por las que el edificio fue alcanzado, pero la BBC localizó una torre de comunicaciones a 130 m del lugar de la fiesta. La torre resultó dañada y se derrumbó, según se pudo ver en las imágenes difundidas tras el ataque.

El jueves, los dolientes iraníes portaron ataúdes para las víctimas mientras se congregaban a última hora de la tarde en las afueras de Kuhestak.

“Este es el cuerpo del mártir Amir-Mohammad Karimi, un niño de cuatro años que fue sacrificado en un ataque en el sur del país por el régimen criminal estadounidense”, dijo un reportero de la agencia de noticias iraní Mehr en imágenes del funeral.

El velatorio fue filmado frente a una camioneta que transportaba un ataúd cubierto con una bandera bajo un dosel de hojas de palmera. Asimismo, en otras imágenes del funeral, los dolientes arrojaban pétalos al aire mientras sonaba la música y el ataúd era llevado frente a una fila de soldados que permanecían firmes con sus fusiles.

La aldea, situada en el condado de Sirik, se encuentra a lo largo de un tramo de la costa del estrecho de Ormuz que fue atacado por intensos bombardeos aéreos estadounidenses a última hora del martes.

open image in gallery Casas dañadas tras un atentado en Kuhistik, Sirik, Irán, el 2 de septiembre de 2026, en esta captura de pantalla extraída de un video ( Reuters )

¿Qué han dicho EE. UU. e Irán sobre el incidente?

“La maldad estadounidense en la región recibirá respuestas más contundentes, generalizadas y devastadoras, y cualquier país que coopere con el agresivo ejército estadounidense debe aceptar sus peligrosas consecuencias”, declaró el mando militar conjunto de Irán en un comunicado el miércoles.

“En la nueva lista de crímenes de guerra y ataques del ejército estadounidense contra objetivos civiles en Irán, después de escuelas, estadios y viviendas, ahora también se suman las ceremonias nupciales”, declaró la MLRI en un comunicado.

El Comando Central de EE. UU. declaró a la BBC que estaba “investigando” el incidente.

El portavoz de la Armada estadounidense, el capitán Tim Hawkins, declaró a los medios: “Estamos al tanto de los informes, que se originaron en los medios estatales iraníes. El ejército estadounidense nunca ataca a civiles, a diferencia del CGRI (Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica)”.

Traducción de Sara Pignatiello