La Marina de Estados Unidos se prepara para enviar un nuevo portaaviones a Oriente Medio para reemplazar al USS Abraham Lincoln, que cumplió un extenso despliegue en la región como parte de la guerra con Irán.

El USS George Washington sustituirá al Lincoln como parte de una rotación que ya estaba prevista, según informaron funcionarios estadounidenses a The Wall Street Journal. Sin embargo, la Marina evitó dar más detalles sobre los planes para los portaaviones por razones de seguridad operativa.

El relevo se produce después de que marineros del Lincoln y sus familiares denunciaran problemas a bordo, entre ellos escasez de alimentos, meses consecutivos en alta mar y un deterioro de la salud mental.

Este jueves, el USS George Washington y su grupo de ataque se encontraban en el estrecho de Malaca, en el sudeste asiático, según informó USNI News.

open image in gallery Los marineros del USS Abraham Lincoln establecieron un récord de días consecutivos en alta mar ( Reuters )

El USS Abraham Lincoln zarpó en noviembre y acumuló un récord de 200 días sin hacer escala en un puerto, según el senador Richard Blumenthal. Por lo general, las tripulaciones de los portaaviones visitan un puerto cada uno o dos meses.

“Hubo numerosos informes sobre escasez de suministros básicos, contaminación del agua, problemas de plomería, deterioro de la salud mental, riesgos de seguridad en la cubierta y fallas en el sistema de correo, que provocaron que muchos paquetes enviados al barco quedaran perdidos durante meses”, escribió Blumenthal el miércoles en una carta al secretario de Defensa, Pete Hegseth, y al secretario interino de la Marina, Hung Cao.

Además, familiares de la tripulación dijeron a Military Times que varios marineros del USS Abraham Lincoln intentaron arrojarse por la borda.

Sin embargo, Hegseth aseguró el jueves que las condiciones a bordo habían sido “tergiversadas por completo”. “Nos aseguramos de que cada barco, cada tripulación y cada capitán tenga todo lo que podamos proporcionarles en todo momento”, dijo a periodistas durante un viaje a Panamá.

“Algunos despliegues son más largos que otros y siento un enorme respeto y gratitud por esos marineros. Lo que hacen en alta mar, en esas condiciones difíciles y con menos escalas en puertos, es increíble”, agregó.

Las denuncias también provocaron reclamos de familiares, quienes a principios de este mes confrontaron a Cao durante una tensa reunión en San Diego para hablar sobre las condiciones en el portaaviones.

Por su parte, las Fuerzas Armadas señalaron el miércoles que no identificaron un aumento en los reportes de pensamientos suicidas o intentos de suicidio a bordo del barco.

open image in gallery El relevo de los portaaviones forma parte de una rotación prevista con anterioridad ( Reuters )

Un funcionario de la Marina aseguró el miércoles a USNI News que sus líderes “escuchan a las familias, apoyan a los miembros del servicio y garantizan que el grupo de ataque del USS Abraham Lincoln tenga los recursos necesarios para cumplir su misión de forma segura y exitosa”.

Por su parte, el representante de Indiana Marlin Stutzman anunció que solicitará al Pentágono un informe sobre las condiciones a bordo y las medidas que se tomaron para resolver los problemas.

“Al final del día, sabemos que quienes sirven deben tener la tranquilidad de que reciben la atención adecuada”, dijo Stutzman a CNN.

Además del USS Abraham Lincoln, el USS George H.W. Bush también está desplegado en la región como parte del conflicto con Irán.

Traducción de Leticia Zampedri