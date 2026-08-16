El principal comandante de EEUU en Oriente Medio visita un portaaviones desplegado y otras noticias

El almirante Brad Cooper, el principal comandante militar de Estados Unidos en Oriente Medio, visitó el USS Lincoln en el mar Arábigo durante una gira de 10 días por la región que concluyó el sábado, informó el Comando Central de Estados Unidos.

Israel afirmó que sus ataques en el sur de Líbano, que mataron al menos a 11 personas, iban dirigidos contra dos comandantes de Hezbollah. Y una delegación de Hamás estaba en El Cairo el domingo para conversaciones con funcionarios egipcios relacionadas con un alto el fuego en la Franja de Gaza.

A continuación, un vistazo a los últimos acontecimientos del domingo en la guerra con Irán y en el conjunto de Oriente Medio. La cobertura completa puede encontrarse aquí.

El jefe del Comando Central de EEUU visita un portaaviones

El almirante Cooper visitó el USS Lincoln en el mar Arábigo, entre reportes sobre problemas de salud mental y de abastecimiento a bordo del portaaviones, que lleva mucho tiempo desplegado. El Lincoln llegó a Oriente Medio en enero y ha estado apoyando la guerra de Estados Unidos contra Irán, incluido el bloqueo de puertos iraníes. Su despliegue ha incluido un tiempo récord e ininterrumpido en el mar de más de 240 días.

Los despliegues prolongados de portaaviones —que pueden llevar a bordo a más de 5.000 marineros e infantes de marina— han suscitado preocupación por el impacto no sólo en los buques, sino también en el personal militar.

“La historia registrará este despliegue como uno de los más intensos operativamente y trascendentales de la era moderna”, afirmó Cooper sobre el grupo de ataque del Lincoln en un comunicado difundido el sábado.

Cooper también fue a Baréin, Irak, Israel, Jordania, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos para reunirse con líderes civiles y militares, según el comunicado del Comando Central.

Israel apunta a dos comandantes de Hezbollah en los ataques del sábado

El ejército de Israel indicó que dos comandantes de Hezbollah eran los objetivos de los ataques en el sur de Líbano el sábado, los más mortíferos desde que entró en vigor en junio una tregua entre Israel y Hezbollah, respaldado por Irán.

El Ministerio de Salud de Líbano y la agencia estatal de noticias informaron que al menos 11 personas murieron en dos ataques: uno contra una vivienda en las afueras de la aldea de Ansar, donde fallecieron siete personas, y otro contra la aldea de Deir al-Zahrani, donde murieron cuatro.

El ejército de Israel señaló a primera hora del domingo que el segundo ataque mató a Abu Hassan Alaa, a quien describió como un “comandante de alto rango” de Hezbollah que había participado en ataques contra soldados israelíes en el sur de Líbano, además de haber dirigido durante varios años a milicianos que atacaron a soldados y civiles israelíes.

Antes, el ejército israelí había dicho que el ataque en Ansar mató a Ali Samir Al-Haj Hassan, a quien describió como comandante de batallón de la unidad de élite Fuerza Radwan de Hezbollah. El ejército afirmó que la familia de Haj Hassan estaba con él, pero subrayó que la familia no fue el objetivo.

Estados Unidos ha estado mediando conversaciones entre Israel y el gobierno libanés.

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, criticó los ataques aéreos israelíes el sábado. La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, sostuvo que Hezbollah violó el alto el fuego al atacar a soldados israelíes dentro de Líbano, hiriendo gravemente a tres. Añadió que el ejército respondió atacando el cuartel general de Hezbollah, que ordenó el ataque, y que sólo después supo que Hezbollah “deliberadamente puso a civiles” en ese complejo militar.

Delegación de Hamás en El Cairo para conversaciones sobre un alto el fuego en Gaza

Una delegación de Hamás, encabezada por el líder del grupo, Khalil al-Hayya, estaba en El Cairo el domingo para conversaciones con funcionarios egipcios relacionadas con un alto el fuego en Gaza, informó el grupo.

Las conversaciones se producen mientras los mediadores presionan para la implementación de una hoja de ruta que permita avanzar con el plan de paz del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que exige el desarme de Hamás y de otros grupos armados palestinos en Gaza, la retirada de las fuerzas israelíes de la zona, así como la entrega del poder a tecnócratas palestinos.

Netanyahu ha rechazado el plan más reciente de Trump para impulsar el estancado alto el fuego en Gaza, al afirmar que Israel no se retirará de ninguna parte de aproximadamente el 60% del territorio que controla hasta que Hamás haya sido completamente desarmado, algo a lo que el grupo armado —que controla el otro 40%— se ha resistido durante mucho tiempo.

No estaba claro de inmediato si Al-Hayya se reuniría con el yerno de Trump y negociador Jared Kushner, con el alto representante de la Junta de Paz, Nickolay Mladenov, o con el miembro de la junta ejecutiva y ex primer ministro británico Tony Blair, quienes tienen previsto viajar a Israel y Egipto esta semana.

Irán dice que Qatar retiene a 3 de sus pilotos

Las fuerzas armadas de Qatar capturaron y mantienen retenidos a tres pilotos iraníes que desaparecieron en marzo cuando sus aviones fueron derribados, informó el Comité de Personas Desaparecidas del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán. Qatar, sin embargo, lo negó.

La televisión estatal iraní informó el domingo que el comandante del comité respondió instando a Qatar a permitir que expertos de la Fuerza Aérea iraní realicen una investigación sobre el terreno.

El comunicado del sábado alegó que Qatar no había permitido que los pilotos se reunieran o se comunicaran con sus familias ni con funcionarios iraníes que llevan sus casos. Un portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar, Majed Al Ansari, negó las afirmaciones e indicó en X que los pilotos fueron derribados y que los equipos de búsqueda y rescate de Qatar encontraron los restos de uno.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.