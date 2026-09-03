Expectativa en Argentina: Milei hablará de la islas Malvinas tras los dichos de Trump

El presidente Javier Milei dirigirá el lunes un mensaje a los argentinos referido a las Islas Malvinas en medio de la gran expectativa que ha generado el mandatario estadounidense Donald Trump luego de sugerir que su país podría revisar su histórica neutralidad respecto del control de Londres del archipiélago.

El mensaje de Milei está previsto para las 21 local (00.00 GMT) y será retransmitido por todas las cadenas televisivas. Según el gobierno, se referirá a los “avances diplomáticos” realizados en defensa de la soberanía de las islas en el Atlántico sur, a las que los británicos denominan Falklands y cuya soberanía Argentina reclama desde 1833. Ambos países libraron una guerra por su dominio en 1982 en la que el país sudamericano resultó derrotado.

Las especulaciones en torno del anuncio de Milei aumentaron luego de que Trump —quien profesa una gran simpatía por el mandatario argentino— se refiriera el miércoles al asunto por segunda vez en la semana en una entrevista con la cadena británica GB News.

La entrevistadora le preguntó si acudiría “en ayuda del gobierno británico” dejando a un lado la histórica neutralidad de Washington si Milei alude en su mensaje al reclamo. Trump respondió que ese conflicto ha “quedado muy lejos” y a continuación mostró su malestar con el gobierno británico por no haber brindado apoyo militar durante la guerra en Irán.

El lunes había dicho ante consultas periodísticas acerca de si modificaría el alineamiento con Gran Bretaña que “siempre reviso todas mis posturas, esta es sólo una de muchas”.

Las declaraciones fueron leídas como un guiño por Milei, quien señaló que “pasó algo fuerte respecto de la causa más sagrada que tenemos los argentinos”.

Por su parte, el gobierno británico aclaró a través de Tom Wells, portavoz del primer ministro Andy Burnham, que la postura respecto de las islas es “inquebrantable”.

“La soberanía recae en el Reino Unido y el derecho de los isleños a la autodeterminación es primordial”, afirmó Wells. “Los isleños han expresado en repetidas ocasiones su deseo de seguir siendo un territorio británico de ultramar”.

Señalamientos contra Milei

Opositores a Milei sostienen que el anuncio de su mensaje es oportunista y basado en declaraciones ambiguas del mandatario estadounidense.

Milei ha sido cuestionado por haber manifestado admiración por la primera ministra Margaret Thatcher —quien envió tropas a Malvinas para luchar contra los argentinos—, como las que hizo durante la campaña que lo llevó al poder en 2023.

En 2025 expresó su esperanza de que los residentes de las islas puedan algún día elegir ser argentinos en lugar de británicos, comentarios que fueron criticados como excesivamente conciliadores por sus oponentes.

Recientemente el presidente apuntó contra el gesto de los jugadores de la selección que desplegaron una pancarta tras la victoria 2-1 ante Inglaterra en el Mundial que se jugó julio rezando “Las Malvinas son argentinas”. “No mezclemos las cosas, entiendo que es difícil... las Malvinas se recuperan con diplomacia sabia y no con gestos de patrioterismo baratos", afirmó a la prensa.

Ese cartel disparó en Argentina, sobre todo entre los jóvenes, un renovado fervor patriótico por las Malvinas.

A pesar de que la Constitución argentina establece que la recuperación de las Malvinas y el ejercicio de la soberanía sobre ellas “constituyen un objetivo permanente e irrenunciable”, la relación entre Argentina y el archipiélago es mínima. No hay comercio directo con las islas —situadas a sólo 480 kilómetros del continente—, los turistas argentinos representan menos del 5% del total de visitantes y sólo hay un vuelo mensual desde territorio argentino.