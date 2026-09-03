Tripulación del USS Lincoln sale a las calles de Pattaya tras largo despliegue en Oriente Medio

Los autobuses que transportaban a miembros de la tripulación del portaaviones USS Abraham Lincoln llegaron el jueves a la ciudad turística costera tailandesa de Pattaya, como parte de una escala en puerto tras un largo despliegue en Oriente Medio.

El Lincoln prestaba apoyo a la guerra de Estados Unidos con Irán, y su despliegue incluyó un tiempo récord e ininterrumpido en el mar de más de 260 días. Esto suscitó el mes pasado preocupación por el deterioro de la salud mental entre la tripulación, así como por la escasez de suministros alimentarios clave a bordo.

La Marina restó importancia a cualquier problema, y el presidente, Donald Trump, comentó que el despliegue “no fue ni de lejos lo suficientemente largo”.

El buque ha estado de servicio un total de 286 días, según la embajada de Estados Unidos en Bangkok. El tiempo total ininterrumpido en el mar antes de la llegada el miércoles a la provincia de Chonburi fue de 264 días.

Se espera que el portaaviones zarpe de Tailandia este fin de semana y continúe su viaje de regreso a Estados Unidos.

Tras bajar con dificultad de los buses, cargados con su equipaje, varios militares dijeron a The Associated Press que estaban entusiasmados de estar en Tailandia. Un marinero respondió que “estuvo bien” cuando se le preguntó por el prolongado despliegue, pero no quiso hacer más declaraciones.

Vendedores ambulantes y agentes de viajes se congregaron en el exterior del Hard Rock Hotel, el punto designado de recogida y traslados para las tropas del Lincoln, que está atracado cerca, en el puerto de Laem Chabang.

Se abalanzaron sobre los militares a su llegada, ofreciéndoles una variedad de recuerdos y servicios. Muchos marinos los apartaron con gestos mientras esperaban sus vehículos.

Otros dos buques del grupo de ataque del Lincoln están atracados en otros puntos de Tailandia: el destructor USS Frank E. Petersen Jr. en el puerto de Sriracha, en Chonburi, y el crucero USS Robert Smalls en Map Ta Phut, en la vecina provincia de Rayong.

A-ngoon Sombat recorrió 200 kilómetros entre Pattaya y la provincia central de Ayutthaya para vender pulseras trenzadas de colores a la tripulación visitante, como hace cada vez que se entera de que un buque estadounidense hará una escala en un puerto en la provincia de Chonburi.

Se instaló frente a la entrada del hotel y había logrado hacer algunas ventas, pero dijo que aún no está segura de si el negocio irá bien esta semana.

“Hay muchos vendedores por aquí. En realidad depende de la suerte que tengamos cada uno de nosotros”, declaró.

Una pequeña multitud se reúne para ver al Lincoln

Un lugar justo en el exterior del puerto de Laem Chabang se había convertido en una pequeña atracción el miércoles por la noche, mientras la gente se congregaba ahí para echar un vistazo al buque.

Los curiosos llegaron en coches y motos para mirar a través de una valla de malla la embarcación, que mide aproximadamente lo mismo que tres campos de fútbol americano. Tomaron fotos y videos, y conversaron con entusiasmo con desconocidos sobre la oportunidad de verla.

El estadounidense Keith Eldridge, que vive en Tailandia desde hace cinco años, viajó desde la vecina provincia de Chachoengsao solo para ver el portaaviones. Llegó demasiado tarde para verlo atracar, pero encontró el punto de observación gracias a la recomendación de otros entusiastas que conoció en el camino.

Para él fue impresionante poder contemplar esta “maravilla de la ingeniería”, dijo.

“Cuando puedes mirar algo tan grande, cargado con tanta tecnología —los radares, los sonares, los sistemas de armas, los sistemas de propulsión—, es realmente asombroso que podamos construirlo, hacerlo flotar y combatir desde él”, afirmó.

El oficial al mando del Lincoln, el capitán Dan Keeler, dijo que el buque pondrá rumbo a casa pronto, pero podría hacer más paradas para reabastecerse. Se negó a comentar la fecha exacta en la que se espera que el grupo de ataque regrese a Estados Unidos.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.