Los virus parecen volverse más resistentes en el espacio y nadie sabe aún la razón

Los virus que infectan bacterias y que están siendo estudiados a bordo de la Estación Espacial Internacional (ISS) parecen comportarse de forma distinta a sus equivalentes en la Tierra, según concluye un nuevo estudio científico.

Estos virus, conocidos como fagos, junto con las bacterias que los hospedan, desempeñan un papel clave en los ecosistemas microbianos, explican los investigadores.

Aunque las interacciones entre virus y bacterias han sido ampliamente estudiadas en nuestro planeta, aún no está claro cómo las bacterias desarrollan defensas contra los fagos en condiciones de microgravedad.

“El espacio cambia de manera fundamental la forma en que interactúan los fagos y las bacterias”, escribieron los investigadores en el estudio publicado en la revista PLOS Biology.

Además, señalaron que la infección “se ralentiza” y ambos organismos evolucionan siguiendo una trayectoria distinta a la que presentan en la Tierra.

Estación Espacial Internacional ( Nasa )

En el nuevo estudio, los científicos analizaron la fisiología bacteriana y la dinámica de las interacciones entre virus y bacterias en condiciones de microgravedad a bordo de la Estación Espacial Internacional. Para ello, compararon dos conjuntos de muestras de la bacteria E. coli infectadas con un fago conocido como T7: uno fue incubado en la Tierra y el otro permaneció en el espacio.

Las muestras enviadas a la estación mostraron que, tras un retraso inicial, el fago T7 logró infectar con éxito a E. coli, una bacteria común asociada a infecciones urinarias.

“Al estudiar estas adaptaciones impulsadas por el entorno espacial, identificamos hallazgos biológicos que nos permitieron diseñar fagos con una actividad muy superior contra patógenos resistentes a los fármacos en la Tierra”, escribieron los investigadores.

La secuenciación del genoma de ambas muestras reveló diferencias marcadas en las mutaciones genéticas tanto de las bacterias como de los virus entre las muestras terrestres y las expuestas a microgravedad.

Además, los científicos descubrieron que los fagos de la estación espacial acumularon de forma gradual mutaciones específicas que aumentaron su capacidad de infección, es decir, su habilidad para unirse a los receptores de las células bacterianas.

Los investigadores utilizaron luego estas mutaciones para crear versiones modificadas del virus capaces de eliminar bacterias que antes eran resistentes a los ataques de fagos.

“Descubrimos que los mutantes del fago, enriquecidos en microgravedad, podían tratar bacterias uropatógenas y eliminarlas”, explicó Srivatsan Raman, autor principal del estudio y profesor en la Universidad de Wisconsin-Madison, en declaraciones a Space.com.

Además, se observó que las E. coli cultivadas en la estación espacial también acumularon mutaciones que podrían brindarles protección frente a los fagos y aumentar sus probabilidades de supervivencia en condiciones de microgravedad.

Los científicos analizaron luego las muestras en mayor profundidad utilizando técnicas avanzadas y descubrieron que la proteína T7 —clave en la infección viral de E. coli— experimentó cambios significativos en el espacio, en comparación con las condiciones en la Tierra.

Estas alteraciones asociadas a la microgravedad en la proteína T7 se vincularon con una mayor capacidad del fago para infectar cepas de E. coli que provocan infecciones urinarias en humanos.

“Recién estamos empezando a rascar la superficie del fenómeno. Aún nos faltan muchos experimentos bajo condiciones más complejas”, concluyó Raman.

Según los investigadores, estos últimos hallazgos ponen de relieve el potencial que tiene el estudio de fagos a bordo de la Estación Espacial Internacional para aportar nuevas claves sobre la adaptación microbiana.

Este tipo de investigaciones, señalan los científicos, podrían tener implicaciones importantes tanto para la exploración espacial como para la salud humana.

Traducción de Leticia Zampedri