A medida que los casos de gripe alcanzan su nivel más alto en 25 años en Estados Unidos, los médicos advierten que los síntomas de la cepa de este año difieren de los observados en temporadas anteriores.

Uno de los cambios más notorios, según explicó el Dr. Mark Loafman —jefe del Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria en Cook County Health— a NBC Chicago, es la mayor incidencia de fiebre prolongada, un síntoma menos común en años anteriores.

“Este año estamos viendo más casos de fiebre de lo habitual”, advirtió. “Y puede durar entre cinco y siete días, lo cual es preocupante”.

Además, señaló que se han registrado más síntomas gastrointestinales en adultos, cuando tradicionalmente los vómitos eran más comunes en niños con gripe.

Por su parte, la doctora Juanita Mora, vocera nacional de la American Lung Association, alertó que algunos pacientes no están respondiendo a medicamentos de uso habitual como Tylenol o Motrin.

open image in gallery Los casos de gripe aumentan en EE.UU., junto con síntomas distintos a los de años anteriores ( Getty )

“Esta nueva cepa presenta fiebre muy alta, una tos persistente y con abundante flema, vómitos, diarrea, así como intensos dolores articulares y musculares”, detalló Mora.

A pesar de estas variaciones, la gripe sigue presentando síntomas clásicos como tos, dolor de garganta, congestión nasal, dolores corporales y fatiga.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), estos síntomas suelen aparecer entre uno y cuatro días después de la exposición al virus.

La combinación de varios factores —como el aumento de infecciones graves en adultos mayores y la preocupación de que la vacuna contra la gripe de este año no coincida del todo con la cepa dominante— podría haber llevado a que 30 estados sean clasificados por los CDC en el nivel más alto de actividad gripal, incluso antes de que la temporada alcance su punto máximo.

“El hecho de que hayamos visto aumentos constantes durante las últimas semanas, sin señales de desaceleración ni siquiera de estabilización, me sugiere que el pico aún está por venir”, señaló el Dr. Robert Hopkins, director médico de la Fundación Nacional para las Enfermedades Infecciosas, en declaraciones a The Associated Press.

Aumentan las muertes infantiles por gripe tras una temporada récord

Según datos federales, se han registrado al menos 11 millones de casos, 120.000 hospitalizaciones y unas 5.000 muertes hasta la fecha.

El país atraviesa el nivel más alto de enfermedades respiratorias desde la temporada 1997-1998.

“Definitivamente, este es un año excepcional”, declaró la epidemióloga Dra. Caitlin Rivers a CNN. “Es la peor temporada en al menos 20 años. La mayoría del país está experimentando niveles muy altos de actividad gripal, y aún no hemos llegado al final”.

Este repunte se produce inmediatamente después de la peor temporada de gripe en 15 años, y la más letal para niños desde que los CDC comenzaron a recopilar datos hace dos décadas.

Hasta ahora, se han confirmado nueve muertes pediátricas por gripe esta temporada, según los CDC. Sin embargo, el estado de Illinois reportó el lunes su primera muerte infantil por gripe y no está claro si el caso ya fue incluido en las cifras nacionales.

El anuncio coincidió con una decisión polémica: ese mismo día, las autoridades federales de salud informaron que ya no recomendarán la vacunación contra la gripe para niños.

open image in gallery No es demasiado tarde para vacunarse contra la gripe, afirman los expertos ( AP )

Los adultos mayores, las mujeres embarazadas, los niños pequeños y las personas con enfermedades crónicas se encuentran entre los grupos con mayor riesgo de complicaciones por gripe.

“Solo en mi consulta hemos tenido que hospitalizar a varios niños en las últimas semanas, y esto recién comienza. Realmente nos preocupa lo que pueda venir”, advirtió el Dr. Eric Ball, pediatra en el condado de Orange, California, en diálogo con SFGate.

¿Todavía es útil vacunarse?

Aunque las vacunas actuales no ofrecen una protección total frente a la nueva variante de gripe, los expertos insisten en que seguir vacunándose es fundamental para reducir el riesgo de enfermedad grave.

“No es demasiado tarde para vacunarse”, afirmó la Cruz Roja Estadounidense en un comunicado. “Los especialistas coinciden en que la vacuna puede evitar cuadros severos, incluso si la persona llega a contagiarse”.

Según los CDC, solo un 42 % de adultos y niños se han vacunado contra la gripe en lo que va del año, una cifra baja que preocupa a las autoridades sanitarias.

Traducción de Leticia Zampedri