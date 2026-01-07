Científicos recopilan un inmenso catálogo de estrellas que podrían albergar vida extraterrestre

Los científicos han reunido un catálogo de más de 2.000 estrellas que podrían albergar vida extraterrestre.

Los investigadores del estudio esperan que pueda sentar las bases para el estudio de esas estrellas y examinar si podrían albergar mundos extraterrestres. Con el tiempo, las estrellas y los planetas que las rodean podrían ser el objetivo de naves espaciales enviadas desde la Tierra, sugirieron.

Se trata de un recuento completo de las llamadas enanas naranja o enanas K, primas de menor masa de nuestro propio Sol que podrían albergar sus propios planetas habitados.

Son comunes en todo el espacio y ofrecen un entorno estable y duradero que podría alimentar la vida en los mundos que los rodean.

El nuevo estudio reúne más de 2.000 de esas estrellas, todas ellas situadas a menos de 130 años luz de nosotros.

Para ello se utilizaron dos observatorios, uno en los Andes chilenos y otro en el sur de Arizona. Al estar situados en dos hemisferios, pueden obtener una visión completa del cielo que nos rodea, permitiéndonos ver todas esas enanas naranja.

Las estrellas varían mucho en masa y temperatura. Las enanas K son más frías y débiles que nuestro Sol, pero son más comunes (en nuestro espacio duplican la cantidad de estrellas similares al Sol) y viven mucho más tiempo, lo que significa que podrían ser un lugar más propicio para encontrar otras civilizaciones.

En el estudio, los investigadores pudieron estimar la temperatura y la edad de las estrellas, así como la velocidad a la que giran y la forma en que se desplazan por el espacio. Esa información puede utilizarse para empezar a calcular las condiciones de los planetas alrededor de las estrellas.

El trabajo se describe en un nuevo artículo, “An All-Sky Spectroscopic Reconnaissance of More Than 2.100 K Dwarfs Within 40 Parsecs Using High-Resolution Spectra”, que se presentó en una conferencia esta semana.

Traducción de Sara Pignatiello