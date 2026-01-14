Cuatro miembros de la tripulación de la Estación Espacial Internacional (ISS) se preparan para una evacuación médica el miércoles después de que uno de los astronautas sufrió un problema de salud no revelado.

La misión SpaceX Crew-11 de la NASA regresará a la Tierra a bordo de una cápsula Dragon a las 5 p. m. EST (10:05 p. m. en el Reino Unido), varias semanas antes de lo previsto.

La agencia espacial estadounidense no reveló más detalles sobre qué miembro de la tripulación está afectado y recurre a la privacidad médica.

Es la primera vez que un astronauta es evacuado de la ISS en los 25 años que lleva habitada ininterrumpidamente.

Los cuatro miembros de la misión Crew-11 son Zena Cardman y Michael Fincke, de la NASA, Oleg Patonov, de la agencia rusa Roscosmos, y Kimiya Yyui, de la agencia espacial japonesa JAXA.

“El cuarteto de regreso a casa —que representa la misión SpaceX Crew-11 de la Nasa— pasó el martes empaquetando carga, revisando los procedimientos de regreso a la Tierra y transfiriendo hardware a bordo de la Estación Espacial Internacional”, señaló la Nasa en su última actualización de la misión.

“Los responsables de la misión dieron el ‘visto bueno’ para el regreso a la Tierra... El tiempo parece excelente para el amerizaje asistido por paracaídas de Dragon frente a la costa de California a las 3:41 a. m. del jueves”.

Solo tres miembros de la tripulación permanecerán a bordo del puesto orbital tras la evacuación, y el control pasará del comandante de la NASA Finke al cosmonauta de Roscosmos Sergey Kud-Sverchkov.

La NASA reveló por primera vez el jueves un “problema médico” de uno de los miembros de la tripulación, tras cancelar el primer paseo espacial del año.

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, dijo en una rueda de prensa ese mismo día que la misión Crew-11 terminaría antes de tiempo, aunque subrayó que no se trataba de una “órbita de emergencia”.

Se dice que el astronauta se encuentra estable.

“La capacidad para diagnosticar y tratar esto adecuadamente no vive en la Estación Espacial Internacional”, dijo.

“Siempre vamos a hacer lo correcto para nuestros astronautas, pero ahora es reconocer el final de la misión Crew-11 en este momento”.

La misión de regreso se retransmitirá en directo a través de Nasa+, Amazon Prime y el canal de YouTube de la agencia espacial.

Traducción de Olivia Gorsin