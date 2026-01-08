NASA considera evacuación médica en la EEI por astronauta con afección desconocida

La NASA podría tener que evacuar a un astronauta de la Estación Espacial Internacional (EEI) debido a un problema médico no revelado, según ha informado la agencia espacial estadounidense.

Ya se ha pospuesto un paseo espacial previsto para el jueves mientras se evalúa la situación. No se han dado detalles sobre la naturaleza del problema ni sobre el astronauta afectado.

“La agencia está supervisando un problema médico con un miembro de la tripulación que surgió el miércoles por la tarde a bordo del complejo orbital”, dijo la NASA en un comunicado.

“Debido a la privacidad médica, no es apropiado que la NASA comparta más detalles sobre el tripulante. La situación es estable. La NASA compartirá detalles adicionales, incluyendo una nueva fecha para la próxima caminata espacial, más adelante”, añadieron.

En un correo electrónico enviado a Space.com, la agencia espacial estadounidense expresó que se estaban “evaluando activamente todas las opciones”, incluida la posibilidad de poner fin anticipadamente a la misión de Crew-11.

“Estas son las situaciones para las que la NASA y nuestros socios se entrenan y se preparan para ejecutar con seguridad. Proporcionaremos más actualizaciones en las próximas 24 horas”, se agrega en el correo electrónico.

The Independent se ha puesto en contacto con la NASA para obtener más información.

La misión Crew-11 consta de cuatro astronautas: Zena Cardman y Michael Fincke, de la NASA, Kimiya Yyui, de la agencia espacial japonesa JAXA, y Oleg Platonov, de la rusa Roscosmos.

open image in gallery Los miembros de la tripulación 11 de SpaceX, de izquierda a derecha, son Oleg Platonov de Roscosmos, Mike Fincke de la NASA, Kimiya Yui de JAXA y Zena Cardman de la NASA ( Nasa/ Robert Markowitz )

Los cuatro miembros llegaron a la EEI el 2 de agosto de 2025, tras despegar a bordo de un cohete SpaceX desde Florida.

La misión debía durar un mínimo de seis meses en órbita, con objetivos que incluían un simulacro de alunizaje previo a la próxima campaña Artemis de la NASA.

Un final anticipado de la misión supondría la primera evacuación médica del laboratorio orbital en su historia, que ha estado ocupado ininterrumpidamente por astronautas durante los últimos 25 años.

A bordo de la EEI ya se han tratado otras emergencias médicas, como la de un astronauta anónimo que sufrió un coágulo de sangre en la yugular. Este incidente potencialmente mortal se trató con anticoagulantes de la farmacia de la EEI.

Traducción de Sara Pignatiello