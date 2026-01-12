Los astrónomos quedaron perplejos ante una onda inexplicable y sin precedentes que salió de una estrella muerta.

Ocasionalmente, el gas y el polvo que fluyen de las estrellas pueden chocar con el material que rodea a la propia estrella y enviar una onda de choque a través del universo.

Pero ahora los científicos observaron cómo una de estas hermosas ondas de choque emergía de una estrella muerta, un fenómeno inédito que se creía imposible y para lo que no tienen una buena explicación.

“Encontramos algo nunca visto y, lo que es más importante, totalmente inesperado”, afirmó Simone Scaringi, de la Universidad de Durham, que dirigió el nuevo trabajo.

Según Krystian Ilkiewicz, del Centro Astronómico Nicolaus Copernicus de Varsovia, las observaciones revelan un potente flujo de salida que, según los conocimientos actuales, “no debería estar ahí”.

El trabajo se centró en una estrella situada a 730 años luz, conocida como RXJ0528+2838. Orbita alrededor del centro de nuestra galaxia, como nuestro Sol.

A medida que se desplaza, produce una onda de choque, parecida a la onda que puede verse delante de un barco cuando se desplaza por el agua. Por lo general, el material para hacer la onda sale de la estrella, pero los científicos creen que esta estrella no debería estar produciendo material de esa forma.

“La sorpresa de que un sistema supuestamente silencioso y discreto pudiera impulsar una nebulosa tan espectacular fue uno de esos raros momentos espectaculares”, afirmó el profesor Scaringi.

La onda sugiere que la estrella muerta ha estado enviando material durante al menos 1.000 años. Los investigadores no saben cómo puede ser posible, pero la teoría apunta a que existe algún tipo de energía oculta que no han encontrado.

“Nuestro hallazgo demuestra que, incluso sin disco, estos sistemas pueden impulsar potentes flujos de salida y revelan un mecanismo que aún no comprendemos. Este descubrimiento desafía la imagen estándar de cómo se mueve e interactúa la materia en estos sistemas binarios extremos”, afirmó Ilkiewicz.

El objetivo de los investigadores es encontrar más ejemplos de este tipo que puedan arrojar luz sobre el funcionamiento del proceso. Esperan poder lograrlo con el próximo Extremely Large Telescope y ayudar a revelar esa misteriosa fuente de energía.

El trabajo se describe en un nuevo artículo, ‘A persistent bow shock in a diskless magnetised accreting white dwarf’ (que en español sería Una onda de choque persistente en una enana blanca magnetizada sin disco en proceso de acreción), publicado en la revista Nature Astronomy.