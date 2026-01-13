Un brote de norovirus en un crucero deja casi 100 pasajeros enfermos durante el viaje

Casi 100 personas enfermaron por un brote de norovirus durante un crucero de Holland America que recorrió el sur del Caribe.

Los pasajeros a bordo del buque Rotterdam reportaron síntomas gastrointestinales durante el viaje de ida y vuelta desde Fort Lauderdale, que partió el 28 de diciembre e incluyó escalas en Curaçao, Colombia, Costa Rica y Jamaica, según el sitio especializado CruiseMapper.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), 94 personas —entre los 2.593 pasajeros y 1.005 tripulantes— informaron haberse enfermado durante la travesía, que se extendió hasta el 9 de enero.

El norovirus es un virus altamente contagioso que provoca gastroenteritis aguda, caracterizada por vómitos, diarrea, náuseas y dolor abdominal.

Aunque la mayoría de los afectados se recupera en un plazo de uno a tres días, el virus puede seguir siendo contagioso incluso después de que desaparecen los síntomas.

En respuesta al brote, la tripulación del Rotterdam reforzó los procedimientos de limpieza y desinfección, recolectó muestras fecales para análisis, aisló a los pasajeros enfermos y consultó con el Programa de Saneamiento de Embarcaciones (VSP) de CDC.

Autoridades del VSP indicaron que “supervisaron la situación de forma remota, incluida la revisión de la respuesta al brote y de los procedimientos de saneamiento del barco”.

Holland America informó a USA TODAY que los casos fueron “en su mayoría leves y se resolvieron rápidamente”.

“La salud de nuestros huéspedes y de la tripulación es una prioridad absoluta y, en línea con los protocolos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), realizamos una desinfección integral del barco al finalizar el crucero, el viernes en Fort Lauderdale”, agregó la compañía en un comunicado.

The Independent se puso en contacto con Holland America para solicitar comentarios adicionales.

En 2025, los CDC registraron un total de 23 brotes de enfermedades gastrointestinales a bordo de cruceros, de los cuales 17 fueron atribuidos al norovirus.

El Rotterdam, de Holland America, también registró un brote en marzo, cuando 89 de los 2.670 pasajeros reportaron haberse enfermado durante el viaje.

Más información: Seis formas sencillas de evitar enfermedades a bordo de un crucero

Traducción de Leticia Zampedri