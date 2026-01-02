La primera superluna del año está a punto de llegar.

La luna llena de enero saldrá el día 4 y aparecerá inusualmente grande en el cielo. Es la última de una serie de superlunas que comenzaron en octubre.

Las superlunas se producen cuando la Luna y la Tierra se acercan más de lo habitual. Esto significa que la luna puede parecer un 14 % más grande y un 30 % más brillante de lo habitual.

El punto máximo oficial de la luna de enero se produce hacia las 4 a. m. (hora estándar central de México) del sábado. Pero debería ser visible como un orbe grande y brillante durante toda la noche anterior.

La luna de enero se conoce a veces como Luna del Lobo, Luna Fría, Luna Dura. Estos nombres suelen considerarse tradicionales, aunque muchos de ellos no se popularizaron hasta hace poco.

A diferencia de muchas otras vistas celestes similares, no se requiere ningún equipo o preparación particular para ver una superluna. De hecho, a diferencia de otros acontecimientos más delicados, en realidad puede ser mejor observar desde algún lugar concurrido, ya que los objetos en el horizonte pueden resaltar el tamaño relativo y el dramatismo de la Luna.

La luna de enero estará más alta en el cielo que cualquier otra luna del año. Eso debería facilitar su visión y, durante más tiempo, aunque también puede hacer que parezca menos espectacular, ya que las lunas más altas no tienden a parecer tan grandes en contraste con los objetos visibles en la Tierra.

La superluna de enero llegará aproximadamente al mismo tiempo que la lluvia de meteoros de las Cuadrántidas. Eso podría significar que es más difícil ver esto último, porque el brillo de la luna llena hará más difícil ver las luces de la lluvia de meteoritos mientras pasan a toda velocidad en el cielo.

