China advierte que los satélites Starlink de Elon Musk plantean “desafíos de seguridad y protección”

Pekín ha advertido a las Naciones Unidas de que la rápida expansión de las constelaciones de satélites Starlink de Elon Musk en la órbita terrestre baja plantea “pronunciados desafíos de seguridad y protección” a escala mundial.

“Con la rápida expansión de las actividades espaciales comerciales, la proliferación incontrolada de constelaciones de satélites comerciales por parte de un determinado país, en ausencia de una regulación eficaz, ha dado lugar a pronunciados desafíos de seguridad y protección”, declaró un representante chino en un acto informal del Consejo de Seguridad de la ONU.

El representante de Pekín citó varios incidentes, como las casi colisiones entre satélites Starlink y la estación espacial china en 2021.

Refiriéndose a los satélites Starlink de SpaceX, el representante dijo que “tales constelaciones abarrotan los recursos de frecuencia-órbita (datos compartidos por todos los satélites en órbita para la comunicación) y aumentan significativamente el riesgo de colisiones”, informó el periódico South China Morning Post.

Un cohete Falcon 9 de SpaceX se eleva tras despegar de la base espacial de Vandenberg (California, EE. UU.) transportando 28 satélites de Internet Starlink ( Getty Images )

Varios estudios recientes han advertido de que, a medida que aumenta rápidamente el número de satélites en órbita en la era de las megaconstelaciones como las sondas Starlink de SpaceX, aumentan rápidamente las posibilidades de colisión entre satélites.

En la actualidad, nada menos que 8.500 de los 12.955 satélites activos en órbita terrestre baja, algo más del 66 %, forman parte de la constelación Starlink de SpaceX.

El jefe de SpaceX, Elon Musk, ha dicho que la constelación Starlink podría llegar a tener más de 42.000 satélites, y que la empresa tiene actualmente permiso para lanzar 12.000.

Cada uno de estos satélites está diseñado para una vida útil de cinco años antes de ser quemado deliberadamente en la atmósfera terrestre.

Mientras tanto, proyectos chinos, como la red de banda ancha Quianfan, planean lanzar sus propias megaconstelaciones de satélites de Internet rivalizando con SpaceX.

El proyecto, respaldado por el Estado de Shanghái, pretende producir en serie y lanzar más de 15.000 satélites de aquí a 2030 para proporcionar cobertura mundial de banda ancha.

Con la órbita terrestre baja cada vez más abarrotada desde 2018, el representante chino pidió a los países que apliquen mejor la normativa sobre sus actividades espaciales comerciales.

El diplomático afirmó que en 2021 un satélite Starlink “[había realizado] peligrosas aproximaciones a la estación espacial china, lo que planteó graves amenazas para la seguridad de los astronautas chinos”.

“Para las naves espaciales operadas por países en desarrollo que carecen de capacidad de control orbital, conocimiento de la situación espacial o tiempo de reacción suficiente, esto constituye sin duda un riesgo importante”, declaró el representante anónimo.

SpaceX no ha respondido inmediatamente a la solicitud de comentarios de The Independent.

Pekín también advirtió que los satélites comerciales se utilizan cada vez más para el reconocimiento y las comunicaciones en el campo de batalla, lo que “agrava el riesgo de una carrera armamentística en el espacio exterior”.

En una referencia velada, el diplomático pidió a EE. UU. que “[reforzara] la regulación y supervisión de sus actividades espaciales comerciales, y [respondiera] a las preocupaciones de la comunidad internacional”.

Traducción de Sara Pignatiello