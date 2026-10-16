Elizabeth Holmes hace una afirmación sorprendente sobre su capacidad para decir la verdad en el nuevo documental de Nathan Fielder, You Can See Everything.

La película sigue a la desacreditada fundadora de Theranos, Holmes, a su pareja Billy Evans y a sus dos hijos pequeños durante las semanas previas a su ingreso en prisión. Holmes fue declarada culpable en enero de 2022 de cuatro cargos de fraude y conspiración por mentir sobre las capacidades de la tecnología de análisis de sangre de su empresa de biotecnología y estafar a inversores por millones de dólares. Fue condenada a más de 11 años de prisión.

El documental, filmado en secreto a lo largo de tres años y codirigido por Fielder y por Lance Oppenheim, de Primetime, se estrena en los cines de EE. UU. el viernes.

Al principio del documental, que dura casi tres horas, Fielder le pregunta a Holmes si alguna vez le ha mentido a alguien.

“Nunca he intentado engañar a nadie”, argumenta Holmes. Acto seguido, Fielder le pide a la mujer que confirme que “nunca ha mentido” en su vida.

open image in gallery Elizabeth Holmes está cumpliendo una condena de 11 años de prisión tras haber sido declarada culpable en enero de 2022 de cuatro delitos de fraude y conspiración ( A24 )

La estafadora convicta contesta: “No lo creo”.

Fielder reacciona inmediatamente: “¿Liz, qué?”.

“Siempre he intentado decir lo que pienso”, responde Holmes.

El tema de si Holmes creía estar diciendo la verdad durante todo lo sucedido con Theranos se menciona repetidamente a lo largo de la película. Holmes sostiene que no mintió sobre la tecnología de su empresa, e incluso afirmó en un momento dado, al explicar las capacidades del dispositivo que creó: “Creía que me estaba comunicando eficazmente”.

La capacidad (o falta de ella) de Holmes para decir la verdad impregna todo el documental. En un avance inicial de la película, una Holmes impasible le dice a Fielder: “No tengo nada que ocultarte. Claro que no te engaño. Interactúo contigo como con cualquier ser humano. ¿Por qué te mentiría? No tengo ningún motivo para hacerlo”.

En otro momento, Fielder le pregunta a Evans: “¿Nunca has sospechado que ella te haya mentido?”.

open image in gallery En la película, Holmes dice que no cree haber dicho nunca una mentira ( A24 )

“No. Jamás”, responde Evans.

You Can See Everything se estrenó en el Festival de Cine de Telluride en septiembre, donde se mantuvo envuelto en misterio hasta su proyección. La película ofrece un acceso sin precedentes a Holmes, quien comenzó a cumplir su condena de 11 años en mayo de 2023 en una prisión federal de Texas. Su fecha de liberación, según la Oficina Federal de Prisiones de EE. UU., está fijada para el 19 de marzo de 2032.

Las primeras críticas de la película son entusiastas. El periódico británico The Guardian la calificó como una “obra maestra moderna del engaño”, mientras que el crítico de The Daily Beast escribió en su reseña: “No solo es la película del año; es un documental que se sitúa a la altura de los grandes clásicos del género”.

You Can See Everything se estrena en los cines de EE. UU. el 16 de octubre.

Traducción de Sara Pignatiello