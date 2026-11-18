Robert Pattinson será el nuevo James Bond.

El actor, conocido por interpretar a Batman y por alcanzar la fama mundial gracias a la saga Crepúsculo, describió su elección como “el honor de su vida” y aseguró que asumir el papel del agente 007 es “un sueño hecho realidad”. “No podría estar más entusiasmado con esta colaboración y con el trabajo que tenemos por delante junto a este fantástico equipo”, agregó.

Su incorporación pone fin a años de especulaciones sobre quién reemplazaría a Daniel Craig, quien anunció en 2017 su intención de dejar el personaje. Durante la última década, actores como Jack Lowden, Aaron Taylor-Johnson, Henry Cavill, Theo James, Idris Elba, Paul Mescal, James Norton, Callum Turner y Jacob Elordi figuraron entre los posibles candidatos para convertirse en el próximo 007.

La elección llega después de un año destacado para Pattinson, marcado por producciones que han recibido una buena respuesta del público y la crítica, entre ellas Primetime, The Drama y La Odisea, de Christopher Nolan. Su próximo estreno será Dune: Parte 3, previsto para diciembre, que marcará su primera colaboración con el director Denis Villeneuve, quien también estará al frente de la nueva película de James Bond.

Villeneuve, reconocido por películas como La sospecha y la saga Duna, dirigirá la próxima entrega del agente 007 a partir de un guion de Steven Knight, creador de la serie Peaky Blinders. .

open image in gallery Robert Pattinson caracterizado como James Bond ( Jaap Buitendijk )

Esta será también la primera película de James Bond producida bajo el sello de Amazon MGM Studios, después de que Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, quienes durante décadas estuvieron al frente de la franquicia tras heredarla del legendario productor Albert “Cubby” Broccoli, cedieran sus derechos de control creativo a Amazon en un acuerdo valorado en 1.000 millones de dólares en 2025.

El acuerdo otorgó a Amazon el control creativo de la saga, lo que abre la puerta a nuevas películas y posibles series derivadas, proyectos que Broccoli y Wilson habían evitado durante años. De hecho, las diferencias sobre el futuro de James Bond habrían generado tensiones con Amazon, que adquirió MGM por 8.450 millones de dólares en 2021 y, según diversos informes, estaba frustrada por la falta de avances en una nueva entrega tras la salida de Daniel Craig. Los productores también se habían resistido a ampliar la explotación comercial de la franquicia y rechazaron varias propuestas de proyectos derivados. Como resultado, la única producción relacionada con Bond que llegó a estrenarse después de la compra de MGM fue el concurso 007: Road to a Million, en el que los participantes debían superar desafíos inspirados en el mundo del espionaje para ganar dinero.

Con Broccoli y Wilson fuera de la dirección creativa, la elección de Pattinson representa la primera gran decisión de Amazon sobre el futuro del agente 007 y, posiblemente, una de las más importantes.

Sin embargo, el actor tendrá un desafío considerable: estar a la altura del legado de Daniel Craig, cuya incorporación, anunciada en una concurrida conferencia de prensa en octubre de 2005, ayudó a revitalizar una franquicia que había perdido relevancia cultural y recibido críticas negativas hacia el final de la etapa de Pierce Brosnan, quien se despidió del personaje en 2002. Las cinco películas protagonizadas por Craig recaudaron en conjunto unos 3.500 millones de dólares en todo el mundo y, con la posible excepción de 007: Quantum (2008), fueron muy bien recibidas por la crítica. Además, consiguieron que la saga volviera a ganar premios Óscar después de más de tres décadas, con tres estatuillas a mejor canción original en 2013, 2016 y 2022.

open image in gallery Daniel Craig en su primer retrato oficial caracterizado como James Bond, en octubre de 2005 ( Getty Images )

Craig se convirtió en una figura tan importante para la franquicia que, según diversos informes, cobró 25 millones de dólares por protagonizar Sin tiempo para morir (2021), película que sorprendió al público con la muerte de su James Bond en un emotivo desenlace. La tristeza que provocó su despedida contrastó con el rechazo que había enfrentado en 2005, cuando se anunció que interpretaría al agente 007. Su cabello rubio, que lo diferenciaba de sus antecesores, como Sean Connery y Roger Moore, generó críticas en algunos sectores de la prensa británica, que llegaron a apodarlo “Soso, James Soso”. Incluso hubo aficionados descontentos que crearon el sitio web DanielCraigIsNotBond.com para protestar por su elección. Ahora queda por ver si Pattinson enfrentará una reacción similar.

El nombramiento de Pattinson llegó después de varias semanas de rumores sobre las pruebas de cámara realizadas en octubre por Villeneuve, la directora de casting Nina Gold y ejecutivos de Amazon. Entre los actores que participaron también figuraban Callum Turner, Jack Lowden, Josh O'Connor y Nicholas Hoult. Aunque Pattinson ya sonaba como el favorito, surgieron versiones de que había recibido un trato preferencial: según los informes, le ofrecieron un contrato para tres películas de Bond, mientras que a los demás candidatos les exigían comprometerse con cuatro.

En una entrevista con The Independent en junio, Debbie McWilliams, la exdirectora de casting que participó en la elección de Craig y de sus predecesores Pierce Brosnan y Timothy Dalton, explicó que una de las cualidades fundamentales para interpretar a James Bond es conservar cierto aire de misterio.

“Es indispensable que Bond siga siendo un personaje enigmático”, afirmó. “No quiero ver a una estrella demasiado conocida en el papel, porque ya sabemos demasiado sobre su vida. Cuanto menos conozcamos de su vida personal, mejor, porque así son los espías. Bond tiene licencia para matar y el público tiene que creer que es capaz de hacerlo. De lo contrario, la historia pierde credibilidad”.

Traducción de Leticia Zampedri