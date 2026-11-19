Atormentado por visiones de su pasado y su futuro, Ebenezer Scrooge emerge convertido en un hombre nuevo, dispuesto a suplicar una segunda oportunidad para redimirse. Y si quedaba alguna duda sobre el simbolismo de Ebenezer, una adaptación de Un cuento de Navidad, de Charles Dickens, presentada como la gran bienvenida de Hollywood a Johnny Depp, la película se encarga de dejarlo bastante claro.

Depp, que durante años fue una de las mayores estrellas de la industria, llevaba ocho años alejado del cine estadounidense tras las acusaciones de violencia doméstica de su exesposa, Amber Heard. El actor negó las acusaciones y emprendió acciones legales por difamación. Antes de eso, había perdido una demanda contra el periódico británico The Sun, que lo había calificado de “maltratador de mujeres”. Aunque finalmente obtuvo un fallo favorable en el juicio contra Heard, la victoria llegó después de un largo y humillante proceso televisado que dejó su reputación muy dañada.

Ese es, a mi juicio, el contexto inevitable para ver Ebenezer, una adaptación bien realizada en términos generales y sorprendentemente tradicional de una de las historias de redención más famosas de la literatura. La ambiciosa campaña publicitaria prometía una reinterpretación del clásico: “¿Crees que conoces su historia? Piénsalo de nuevo”, anuncia uno de los avances. Sin embargo, no hay mucho que reconsiderar, ya que la película apenas introduce cambios en la obra original. Uno de ellos aparece al comienzo, cuando Jacob Marley (interpretado por un Ian McKellen que parece disfrutar cada momento) sigue vivo y trabaja junto a Scrooge. Todo indica que este prólogo existe, sobre todo, para preparar una impactante imagen posterior del cadáver de Marley, con el rostro demacrado.

Lo mejor de la película está en la habilidad del director Ti West para incorporar elementos del cine de terror a esta historia de fantasmas. West ya había demostrado su talento en producciones como The House of the Devil y la trilogía X, protagonizada por Mia Goth, aunque esta última fue perdiendo fuerza con cada entrega. En Ebenezer, su estilo se muestra seguro, aunque bastante contenido, y consigue aportar algunas imágenes inquietantes al relato de Dickens. El maquillaje de ojos opacos de Andrea Riseborough, quien interpreta al Fantasma de las Navidades Pasadas, resulta perturbador, al igual que la escena en la que un cuervo sale de la boca del Fantasma de las Navidades Futuras, como si fuera expulsado de sus entrañas.

El elenco secundario también cumple, aunque con resultados desiguales. Tramell Tillman, conocido por Severance, sobresale como un fantasma de la Navidad presente glotón y decadente, mientras que Rupert Grint interpreta a Bob Cratchit con una ingenuidad y una actitud complaciente que llegan a resultar irritantes, aunque quizá esa sea precisamente la intención. Por su parte, Daisy Ridley tiene muy pocas líneas como Clara, la esposa de Fred (Sam Claflin), el sobrino de Scrooge. A diferencia de su sentimental marido, ella no tiene tantos reparos en expresar el resentimiento que, con razón, siente hacia el protagonista.

Johnny Depp en ‘Ebenezer’ ( Paramount Pictures )

Sin embargo, Depp termina siendo uno de los puntos débiles de Ebenezer, tanto por su actuación como por las polémicas que lo rodean. Su interpretación recuerda a las que ofrecía hace 15 años: exagerada, caricaturesca y cargada de gestos teatrales. Buena parte de sus diálogos los pronuncia con un tono estridente que pocas veces resulta gracioso. Después de tantas adaptaciones de Un cuento de Navidad, está claro que las mejores versiones suelen apoyarse en un Scrooge convincente, como el de Alastair Sim en 1951 o el de Michael Caine en Los Muppets en un cuento de Navidad, de 1992. Con un protagonista más sólido, Ebenezer podría haberse convertido en otra versión memorable del clásico de Dickens, pero la actuación de Depp termina por quitarle fuerza.

A esto se suma el peso de su pasado. Para muchos, Depp no merece una segunda oportunidad, por lo que resulta incómodo verlo pronunciar el discurso final de Scrooge, en el que reconoce sus errores y se muestra arrepentido. Sin embargo, la discusión sobre si el actor merece volver a Hollywood ya quedó atrás: su futuro en la industria dependerá más de la taquilla que de los cuestionamientos sobre su conducta. Por eso, Ebenezer será una prueba importante para saber cuánto interés sigue despertando entre el público. Aunque su posible participación en una nueva entrega de Piratas del Caribe no dependerá solo de esta película, los resultados podrían dar una idea de lo que le espera en los próximos años. Por ahora, solo los espíritus tienen la respuesta.

Director: Ti West. Reparto: Johnny Depp, Rupert Grint, Andrea Riseborough, Sam Claflin, Daisy Ridley, Tramell Tillman e Ian McKellen. Clasificación: 12A. Duración: 116 minutos.

Traducción de Leticia Zampedri