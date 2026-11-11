Katseye preocupa a sus fans por el regreso de una integrante tras sufrir una contusión cerebral: “Cancelen la gira”

Los seguidores de Katseye han expresado su preocupación por el regreso a los escenarios de Megan Skiendiel, una de las integrantes del grupo, mientras continúa recuperándose de una conmoción cerebral.

La agrupación femenina, formada por seis integrantes, se presentó el martes por la noche en Austin, Texas, con solo cuatro de ellas, debido a que dos se encuentran alejadas de los escenarios por motivos de salud. Durante el concierto, Skiendiel, de 20 años, cantó junto a sus compañeras, pero no participó en las coreografías.

Katseye surgió en 2023 a través del concurso The Debut: Dream Academy, una iniciativa conjunta de Hybe, el conglomerado surcoreano de entretenimiento que representa a BTS, y Geffen Records. El proyecto buscaba crear un grupo femenino de pop internacional, integrado por artistas de distintos orígenes y con múltiples talentos.

En los videos grabados durante el concierto en el Moody Center de Austin, Skiendiel aparece sentada en un banco, con lentes de sol oscuros y expresión seria, mientras sus tres compañeras bailan en el escenario. Aunque interpretó sus partes y saludó al público, apenas se movió, lo que despertó inquietud entre sus seguidores.

Las imágenes provocaron una ola de reacciones en redes sociales, donde numerosos fanáticos cuestionaron que la cantante volviera a actuar sin haberse recuperado por completo. La preocupación se suma a los contratiempos que ha enfrentado Katseye este año, luego de que Sophia Laforteza y Manon Bannerman anunciaran pausas en sus actividades por motivos de salud y bienestar.

“La verdad, esto es muy preocupante. Necesita descansar”, escribió un usuario, mientras otro exigió: “¡Por favor, dejen que Megan descanse!”. Algunos también interpretaron su actitud en el escenario como una señal de agotamiento. “Parece que no quiere estar ahí”, comentó un seguidor. “Qué triste. ¿Por qué la hacen actuar si todavía se está recuperando?”, cuestionó otra persona.

Ante esta situación, varios fanáticos pidieron cancelar la gira para priorizar la salud de las integrantes. “Me gusta Katseye tanto como a cualquiera, pero esto es ridículo. Cancelen la gira”, escribió un usuario. Otro coincidió: “Faltan dos integrantes y otra ni siquiera puede bailar. Cancelen la gira”.

Las críticas más duras llegaron incluso a cuestionar el futuro de la agrupación. “Katseye está con soporte vital. Deberían terminar con el sufrimiento de todos y disolver el grupo. ¡Desconéctenlo!”, expresó otra persona.

The Independent se puso en contacto con Hybe y Geffen Records para solicitar comentarios sobre la situación.

open image in gallery Lara Raj, Megan Skiendiel, Manon Bannerman, Daniela Avanzini, Jeong Yoonchae y Sophia Laforteza fueron seleccionadas para formar Katseye mediante un concurso de talentos celebrado en 2023 ( PA )

Katseye regresó a los escenarios el martes después de cancelar tres conciertos en Detroit, Chicago y Minneapolis por problemas de salud. Megan Skiendiel reveló a sus seguidores que había sufrido una conmoción cerebral y que estaba haciendo todo lo posible por recuperarse. “Estoy muy emocionada de volver a este escenario. Muchas gracias a todos por mostrarme tanto apoyo. Me siento mucho mejor”, expresó la cantante ante el público, según un video grabado durante el concierto.

El grupo, integrado por Daniela Avanzini, Lara Raj, Yoonchae Jeung, Sophia Laforteza, Manon Bannerman y Skiendiel, ha enfrentado varios contratiempos este año, principalmente relacionados con la salud de sus integrantes.

En agosto, la discográfica y la agencia de representación de Katseye anunciaron que Laforteza se tomaría una pausa en sus actividades promocionales para cuidar su salud mental y su bienestar. “Sophia ha recibido todo el apoyo necesario y, tras diversas consultas con profesionales médicos, se le ha recomendado tomar un descanso prolongado y continuar con los cuidados necesarios para garantizar su recuperación”, explicó el comunicado.

open image in gallery Katseye se ha estado presentando con solo cuatro integrantes desde que dos de sus miembros anunciaron una pausa en sus actividades ( Getty )

“Aunque Sophia tiene muchas ganas de volver a presentarse junto a sus compañeras, la salud, la seguridad y el bienestar a largo plazo de nuestras artistas siempre serán nuestra máxima prioridad”, agregó el comunicado. Por su parte, Laforteza explicó en una publicación de Instagram que tomar esta decisión “no fue fácil”, pero que está “aprendiendo” que la salud debe ser lo primero.

Meses antes, en febrero, su compañera Manon Bannerman también había anunciado una pausa temporal en las actividades del grupo para concentrarse en su bienestar. “Apoyamos plenamente esta decisión”, señaló la agencia en un comunicado difundido a través de Weverse, la plataforma digital de Hybe. “Katseye mantiene su compromiso de apoyarse y de acompañar a sus fans, que significan todo para nosotras. El grupo continuará con sus actividades programadas durante este período y esperamos volver a reunirnos cuando llegue el momento adecuado”.

Por ahora, no se ha confirmado cuándo Laforteza y Bannerman retomarán sus actividades con Katseye.

Traducción de Leticia Zampedri