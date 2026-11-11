Por qué las condenas por agresión sexual de 2026 se sienten diferente al MeToo

No me complace admitir que Russell Brand me parecía muy gracioso. Cuando apareció en el programa británico Big Fat Quiz of the Year del canal Channel 4 en 2007, volví a ver los videos en YouTube una y otra vez. En un fragmento, que se ha vuelto viral tras la condena por violación del humorista, su compañero Jonathan Ross intercambia asientos con Lily Allen, que entonces tenía 21 años, para protegerla de los “libertinos” Brand y Noel Fielding. “Entonces, Lily podría irse a casa con el vestido puesto”, dice Ross, antes de que Brand y Fielding sigan con más chistes sobre violaciones.

Ahora me resulta casi inconcebible que este material pudiera provocar risas, ni en mí ni en nadie. Sin embargo, se oye al público reírse a carcajadas y estallan los aplausos. “Me reí con ellos”, admitió Allen al medio Grazia en 2023, y añadió: “En retrospectiva, es realmente horrible. Me incomoda. Pero creo que no lo sentí así en aquel momento, porque era la cultura de la época”.

Sí, la cultura de la violación como chiste recurrente. En la Gran Bretaña de los 2000, era una broma común: en 2009, Jimmy Carr preguntó a su público: “¿Cuál es la diferencia entre el fútbol y la violación? A las mujeres no les gusta el fútbol”. Ese mismo año, en el Festival Fringe de Edimburgo, Ricky Gervais bromeó con el público diciendo que casi había atropellado a una anciana mientras conducía ebrio, pero que en su lugar la había violado.

“No se pueden hacer chistes sobre personas negras o asiáticas”, declaró en su momento el humorista australiano Jim Jeffries al periódico The Guardian. Agregó: “Pero ahora se puede contar un chiste sobre violación en el escenario sin ningún problema”.

open image in gallery Noel Fielding y Russell Brand en el programa británico ‘Big Fat Quiz of the Year’ ( Channel 4 )

Esto, por supuesto, se reflejó en la vida cotidiana. Los chistes sobre violación estaban por todas partes en las escuelas: desde la violación de oído (alguien se lame el dedo y se lo introduce en la oreja a otra persona) hasta el “frape” (violación en Facebook), donde alguien publicaba algo sexual o vergonzoso en el perfil de otra persona cuando su cuenta estaba desbloqueada.

En mi primer año de universidad, incluso apodábamos una calle sin iluminación “callejón de las violaciones”, y luego caminábamos por ahí de regreso a casa. Ese año (2015), una investigación de OnePoll reveló que el 71 % de las personas de entre 18 y 24 años habían hecho una broma sobre violación o habían usado la palabra a la ligera.

Aunque omnipresentes, estos chistes sobre agresiones sexuales tomaban distancia de alguna manera del horrendo crimen de que alguien fuera forzado a un acto sexual violento. La tasa de condenas por violación en ese momento en el Reino Unido era igualmente pésima: poco más de la mitad (57,9 %) de los casos denunciados superaban las investigaciones policiales y las decisiones de acusación de la Fiscalía para llegar a los tribunales penales.

Cuando estalló el escándalo de abusos de Harvey Weinstein en 2017, era fácil verlo como un monstruo; un titán de la industria del entretenimiento que tenía el dinero, la influencia y las conexiones para encubrir sus atroces crímenes, silenciar a las mujeres y seguir adelante. Podíamos culpar por completo al perpetrador. Meryl Streep se había referido a él en un discurso de aceptación en 2012 como “Dios”. Por lo tanto, ¿quién, aparte de las mujeres sumamente valientes que hablaron con el New York Times, habría sabido cómo enfrentarse a eso?

open image in gallery Las acusaciones contra el magnate del cine caído en desgracia Harvey Weinstein marcaron el punto álgido del movimiento #MeToo en 2017 ( AFP/Getty )

A diferencia de Brand y ahora, de otro comediante británico, David Walliams —acusado de cometer engaño pederasta con chicas de tan solo 15 años en una investigación conjunta del canal ITV News y The Guardian, acusaciones que él niega—, las revelaciones arrojan un velo de vergüenza no solo sobre los hombres que abusaron de su poder, sino también sobre quienes nos reímos con ellos, incluso cuando hacían los comentarios más repugnantes. La mayoría de las personas que crecieron en la década de 2000 ahora tienen la compasión y la claridad para saber cómo actuar mejor, pero eso no disminuye la repulsión que produce que la violación fuera a menudo objeto de bromas casuales.

A partir de 2017, el movimiento MeToo convirtió el acoso sexual, la coerción, la agresión y la protección institucional de los hombres poderosos en temas centrales del debate público. Los chistes sobre mujeres agredidas sexualmente se volvieron más propensos a ser cuestionados, la distinción entre el humor sexual consensuado y los chistes que normalizaban la coerción recibió mayor atención, y el público se mostró más dispuesto a cuestionar a los comediantes, en lugar de simplemente aceptar la defensa de que todo era una “broma” entre hombres.

En el festival Latitude de 2022, el humorista Frankie Boyle supuestamente hizo un chiste sobre violar y asesinar a la presentadora Holly Willoughby; estos comentarios han envejecido peor que la leche después de que la exanfitriona del programa This Morning fuera víctima de un terrible complot de secuestro y asesinato en 2024.

Posteriormente, el cómico recibió críticas de Caroline Nokes, diputada británica conservadora y entonces presidenta del Comité de Mujeres e Igualdad del Parlamento, del grupo activista FiLiA y de numerosos comentaristas periodísticos. Si bien los chistes sobre violaciones persistían tras bambalinas, ya no eran aceptables en el escenario.

open image in gallery David Walliams y Brand eran dos superestrellas en la década de los 2000 ( AP )

Brand (51) fue condenado a diez años y medio de prisión el 9 de noviembre. En menos de 24 horas, Walliams, antiguo amigo de Brand —e invitado a su boda con Katy Perry—, fue acusado de usar su poder y su estatus de celebridad para captar a mujeres jóvenes y adolescentes con fines sexuales.

Cuando el movimiento MeToo estalló hace casi una década, la atención del Reino Unido se centró en los políticos: Anthony Lester y Michael Fallon, quienes renunciaron a sus cargos pero negaron las acusaciones en su contra. Ahora que han salido a la luz historias sobre figuras tan conocidas, el mundo del espectáculo del país también podría tener su momento MeToo.

Como escribió Rosamund Urwin —una de las periodistas principales que destapó las primeras acusaciones contra Brand en una investigación conjunta de 2023 con el diario The Times y el programa Dispatches de Channel 4— en el medio New Statesman tras su sentencia: “Espero que la condena de Brand se convierta en un verdadero punto de inflexión para el movimiento MeToo en Gran Bretaña. Que nos haga reflexionar sobre cómo los medios de comunicación han tolerado y encubierto comportamientos atroces de ‘estrellas’ masculinas”.

Además, podemos aprovechar la oportunidad para reflexionar sobre nosotros mismos, sobre el comportamiento que aplaudíamos y sobre lo que eso significa para la cultura actual: “Eran otros tiempos”, era una frase que esperaba oír de personas varias décadas mayores que yo, no de mí misma. Pero así son las cosas.

Ya sea en un programa de entrevistas, en un pódcast o en nuestros algoritmos desde las profundidades de la manósfera, la agresión nunca debería haber sido motivo de risa. Brand lo aprendió por las malas. Esperemos que no sea el último.

Traducción de Sara Pignatiello