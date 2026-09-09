A24 ha presentado un nuevo documental sobre la empresaria caída en desgracia Elizabeth Holmes, que Nathan Fielder y el director Lance Oppenheim han estado realizando en secreto durante tres años, ofreciendo un acceso sin precedentes a la desacreditada fundadora de Theranos.

La película, titulada You Can See Everything (Puedes verlo todo), se describe oficialmente así: “Treinta y cuatro días antes de ser enviada a prisión, la notoria emprendedora de Silicon Valley, Elizabeth Holmes, invita a un escéptico equipo de filmación a documentar cada uno de sus movimientos. Lo que comienza como un retrato íntimo de una enigmática delincuente se convierte en un viaje alucinante de tres años hacia el abismo”.

Holmes fue declarada culpable en enero de 2022 de cuatro cargos de fraude y conspiración por mentir sobre las capacidades de la tecnología de análisis de sangre de su empresa de biotecnología y estafar a inversores por millones de dólares. Fue sentenciada a más de 11 años de prisión.

En un avance del nuevo documental, publicado el lunes, se ve a Fielder, protagonista de Nathan For You, interrogando a Holmes mientras la mira fijamente a los ojos.

“No tengo nada que ocultarte”, le dice Holmes, y añade: “Claro que no te engaño. Interactúo contigo como con cualquier ser humano. ¿Por qué te mentiría? No tengo ningún motivo para hacerlo”.

open image in gallery Nathan Fielder (a la izquierda) y Elizabeth Holmes se enfrentan en el nuevo documental de A24, ‘You Can See Everything’ ( A24/Youtube )

“Vale, de acuerdo. Buena conversación”, responde Fielder, antes de agregar: “¿Estás siendo sincera ahora mismo?”.

“Siempre estoy siendo sincera”, responde ella.

Para cualquiera que esté familiarizado con el trabajo de Fielder, el incómodo intercambio que se muestra en el tráiler probablemente no resulte sorprendente.

Sus proyectos suelen combinar elementos del documental y la telerrealidad con una ironía cómica omnipresente, y se caracterizan por difuminar la línea entre la realidad y la actuación. A menudo, Fielder se involucra a sí mismo y a otros en elaborados experimentos sociales, permitiendo que las situaciones, y quienes se ven envueltos en ellas, se vuelvan cada vez más extraños e incómodos.

En la docuserie cómica de la década de 2010, Nathan for You, Fielder ideó planes extravagantes para supuestamente ayudar a empresas en apuros, mientras que lo extraño y lo flagrantemente inapropiado de cada idea permaneció completamente sin ser reconocido.

Su serie de 2020, El ensayo, tomó ideas de Nathan for You y las desarrolló aún más, ayudando a personas comunes a ensayar conversaciones difíciles o eventos vitales inminentes mediante la creación de escenarios extravagantes y el uso de actores para representar las situaciones. En la segunda temporada, Fielder exploró ideas relacionadas con accidentes de aviones comerciales, revelando en el final de temporada que se había entrenado en secreto durante años para obtener la licencia de piloto de Boeing 737 para el programa.

You Can See Everything se estrenó el domingo en el Festival de Cine de Telluride, en Colorado, EE. UU., donde estuvo rodeada de misterio hasta que comenzó la proyección.

open image in gallery Holmes concedió a Fielder y al director Lance Oppenheim un acceso sin precedentes a su vida en ’You Can See Everything’ ( Cortesía de A24 )

Según el periódico Los Angeles Times, los asistentes tuvieron que guardar sus teléfonos en bolsillos durante el control de seguridad y se les informó que el personal de vigilancia, equipado con lentes de visión nocturna, detectaría a cualquiera que utilizara dispositivos electrónicos.

Luego, Fielder fue presentado en el escenario junto a Oppenheim, el documentalista detrás de Some Kind of Heaven y la nueva película sobre Chris Hansen protagonizada por Robert Pattinson, Primetime.

“A día de hoy, me cuesta mucho entender exactamente lo que viví. No sé muy bien por lo que pasé”, dijo Fielder al público.

En Instagram, los espectadores del tráiler se mostraron igualmente inquietos.

“¿Van a nominar a Elizabeth Holmes a mejor actriz? Porque eso fue más inquietante que Pattinson como Chris Hansen”, escribió un comentarista.

“Nunca me había sentido tan incómodo en mi vida”, añadió otro.

“Esto me impactó”, escribió un tercero.

You Can See Everything se estrenará en cines en octubre.

Holmes comenzó a cumplir su condena de 11 años en mayo de 2023 en una prisión federal de Texas. Su fecha de liberación, según la Oficina Federal de Prisiones de EE. UU., está prevista para el 19 de marzo de 2032.

Traducción de Sara Pignatiello