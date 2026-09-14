El tira y afloja entre el nuevo thriller de Robert Pattinson, Primetime, y el hombre que lo inspiró, Chris Hansen, presentador de To Catch a Predator, continuó, y Hansen lo calificó de “una obra de ficción completamente inventada”.

La película está inspirada en el enorme éxito de la serie de televisión de Hansen, To Catch a Predator, que comenzó en 2004 como un segmento del programa estadounidense Dateline NBC, antes de convertirse en una serie independiente. En el programa, presuntos pedófilos eran atraídos a las casas de niños con los que creían haber estado comunicándose en línea, sin saber que los niños en cuestión eran en realidad miembros adultos del equipo de producción que fingían ser menores de edad.

Hansen (interpretado por Pattinson en la nueva película) solía salir de las sombras en cada casa para enfrentarse a los hombres que habían sido blancos del programa. Los hombres fueron localizados con la ayuda del ahora desaparecido grupo de vigilancia “Perverted-Justice”.

A Hansen no se le pidió que participara en la producción de Primetime, y en una entrevista con The Hollywood Reporter esta semana, dijo que “parece una maniobra astuta y poco sincera”.

open image in gallery Chris Hansen y Robert Pattinson ( Getty )

“Ves el tráiler y no hay nada que haya ocurrido en la vida real”, dijo. “Eso plantea la pregunta: ¿Por qué usar el nombre, la imagen y la semejanza de alguien? Lo hacen porque tiene valor comercial. El nombre es una marca, y la marca atrae gente a los cines, igual que a mis podcasts, mi red y todo lo demás que hacemos”.

Pero Hansen también afirmó no estar “obsesionado” con la película, ya que sigue centrado principalmente en operaciones encubiertas contra la pedofilia. “Tengo trabajo que hacer”, dijo. “Ser el verdadero Chris Hansen es un trabajo a tiempo completo, mucho menos preocuparme por una película de ficción. No vamos a dejar que se aprovechen de nosotros ni que nos engañen. Pero no le dedico horas de insomnio”.

To Catch a Predator se convirtió en un fenómeno controvertido mientras estuvo al aire, y Hansen se convirtió en una estrella de la noche a la mañana. Pero el programa fue cancelado rápidamente en 2008 cuando un fiscal adjunto de distrito de 56 años se suicidó en su casa poco después de que se llevara a cabo una operación encubierta con un niño falso, y miembros del equipo de To Catch a Predator grabaron el suicidio en video.

Hansen, quien declaró que no tiene intención de ver jamás Primetime, añadió que la película parece “mucho más oscura y dramática” que la realidad, y afirmó que es “un insulto para los miles de hombres y mujeres que trabajan duro todos los días para proteger a los niños de los depredadores”.

Y continuó: “Convierten algo muy positivo, muy desafiante y no exento de riesgos en lo que es esencialmente una película de terror. Supongo que no sorprende que un estudio de Hollywood actúe de una manera tan explotadora y depredadora. Estamos hablando de una industria que estuvo liderada por quizás uno de los mayores depredadores que jamás haya pisado el planeta, Harvey Weinstein”.

open image in gallery Robert Pattinson interpreta a Chris Hansen en ‘Primetime’ ( AP )

Antes del estreno de Primetime en el Festival de Cine de Venecia a principios de este mes, Pattinson dijo que esperaba que Hansen, quien anteriormente había calificado el proyecto de “poco sincero” y “explotador”, terminara viendo su interpretación como un cumplido.

“Quiero decir, obviamente espero que le guste la película”, dijo Pattinson. “Nunca me propuse hacer una película sobre Chris Hansen. Espero que, de alguna manera, la cantidad de inspiración que su personaje brindó a ciertas personas involucradas en esta película durante años sea una especie de halago”.

Primetime recibió excelentes críticas desde el principio. Nicholas Barber, de la BBC, la calificó de “embriagadora” y añadió: “No es un drama convencional, sino una comedia negra intensa y alucinatoria. En lugar de detallar la historia de Hansen o la creación de 'To Catch a Predator’, nos sumerge en un sueño febril donde todo resulta completamente creíble, pero a la vez inquietantemente extraño”.

Mientras tanto, Pattinson recibió algunas de las mejores críticas de su carrera hasta la fecha. Bilge Ebiri, de Vulture, escribió que “Pattinson interpreta a [Hansen] como un hombre cuya voz y actitud podrían cambiar a voluntad, un ambicioso laberinto de contradicciones. Es una demostración asombrosa del talento del actor, y al ver la película, uno no puede imaginar a ningún otro intérprete de su generación logrando algo así”.

Traducción de Olivia Gorsin