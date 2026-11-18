Ya están aquí las críticas de Grand Theft Auto VI (GTA 6 ), y a los críticos les cuesta encontrar fallos en el esperado éxito de taquilla de Rockstar.

El juego ya obtuvo una impresionante puntuación de 99 en Metacritic, y los críticos lo aclaman como uno de los mejores videojuegos jamás creados, e incluso el mejor de todos los tiempos.

GTA 6 se lanza a nivel mundial el 19 de noviembre, y los jugadores podrán acceder a él a partir de la medianoche, hora local.

El juego regresa a las calles bañadas en luces de neón de Vice City, la versión ficticia de Miami creada por Rockstar, que ya apareció en entregas anteriores de la serie.

El juego sigue a dos protagonistas, Jason Duval y Lucia Caminos, que se ven envueltos en una conspiración criminal en el estado ficticio de Leonida, inspirado en Florida.

open image in gallery GTA 6 es el mejor videojuego de todos los tiempos, según el corresponsal de videojuegos de ‘The Independent’ ( Rockstar Games )

open image in gallery Miami estuvo aprovechando su papel como fuente de inspiración para Vice City ( Reuters )

La pareja se ve envuelta en una historia criminal al estilo de Bonnie y Clyde después de que “un golpe fácil sale mal”, lo que los obliga a “depender el uno del otro más que nunca si quieren salir con vida”.

Jake Brigstock, corresponsal de videojuegos de The Independent, otorgó cinco estrellas al juego y fue categórico al afirmar que el estudio “no solo creó el juego de una generación, sino el mejor juego de todos los tiempos”.

“En los 28 años que llevo jugando videojuegos, Jason y Lucía se encuentran entre mis protagonistas favoritos, y la historia es simplemente inolvidable”.

Mientras tanto, The Guardian escribió que Rockstar Games “creó el mundo virtual más extraordinariamente detallado y elaborado que vimos hasta ahora”.

Añadieron: “Leonida es tan realista que a veces resulta increíble, tan vasta que resulta abrumadora, y fuera de las misiones de la historia puedes hacer lo que quieras”.

El sitio web de videojuegos IGN también le dio al juego una reseña muy positiva por su detallado mundo abierto y su jugabilidad de alto riesgo.

El crítico escribió: “Con un nivel de detalle exquisito, infinitamente propicio para la experimentación y una ingeniería impecable, GTA 6 no dejó de asombrarme desde que empecé a jugarlo”.

“Con frecuencia me enamoro de los videojuegos, pero es extraordinariamente raro que me quede completamente maravillado por ellos”.

Forbes publicó otra reseña positiva y destacó a los “fantásticos” personajes principales de Jason y Lucía.

El crítico escribió: “Entre ellos, no puedo decir que haya visto una relación mejor en un videojuego que la que comparten. No es una historia secundaria como las que vemos en muchos otros juegos de rol; es fundamental para el concepto general del juego”.

La publicación también elogió el juego por la animación de sus personajes y sus “diálogos bien escritos y que suenan auténticos”.

Vice también publicó una reseña muy positiva y elogió el alto nivel de detalle del mundo abierto de GTA VI y sus “innovaciones revolucionarias en la jugabilidad”.

Escribieron: “Muy rara vez una franquicia de entretenimiento del tamaño de Grand Theft Auto VI está a la altura de las enormes expectativas que se generaron a su alrededor. Sin embargo, GTA 6 no solo es el mejor juego que Rockstar creó hasta la fecha, sino que también es el juego de mundo abierto más impresionante jamás lanzado”.

Otra reseña entusiasta provino de Bloomberg, que calificó a GTA 6 como una “obra maestra” y agregó: “Pocos juegos son tan impresionantes técnicamente, tan cercanos al fotorrealismo cuando el sol se pone y la luz incide de forma perfecta sobre el horizonte de Vice City. Pocos juegos son tan consistentemente divertidos”.

Grand Theft Auto VI cuesta $79,99, mientras que la edición Ultimate tiene un precio de $99,99.

Las reservas anticipadas comenzaron el 25 de junio, y el juego estará disponible para las consolas PlayStation 5 y Xbox Series X y S.

Los jugadores que hayan reservado el juego digitalmente ya pueden precargarlo antes de su lanzamiento el 19 de noviembre.