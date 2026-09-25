A24 presentó un nuevo tráiler de su próximo documental sobre Elizabeth Holmes, en el que la desacreditada fundadora de Theranos aparece entre lágrimas.

La película, titulada You Can See Everything, se describe así en su sinopsis oficial: “Treinta y cuatro días antes de ingresar en prisión, la célebre fundadora de Silicon Valley, Elizabeth Holmes, invita a un escéptico equipo de filmación a documentar cada uno de sus movimientos. Lo que comienza como un retrato íntimo de una enigmática delincuente se convierte en un alucinante viaje de tres años hacia el abismo”.

Holmes fue declarada culpable en enero de 2022 de cuatro cargos de fraude y conspiración por mentir sobre las capacidades de la tecnología de análisis de sangre de su empresa de biotecnología y defraudar a inversionistas por millones de dólares, delitos por los que fue condenada a más de 11 años de prisión.

La película, en la que Nathan Fielder y el director Lance Oppenheim han trabajado en secreto durante tres años, llegará a los cines el 16 de octubre.

En el nuevo tráiler, Holmes afirma: “Creo que este es el momento oportuno para contar esta historia antes de que yo ya no esté”.

open image in gallery ‘You Can See Everything’ sigue a Elizabeth Holmes durante los días previos al inicio de su condena en prisión ( A24 )

open image in gallery Elizabeth Holmes (centro) y su pareja, William Evans (derecha), fotografiados en 2022, son los protagonistas del nuevo documental ( AFP/Getty )

En el avance, Fielder interroga tanto a Holmes como a su esposo, William Evans. El cineasta acompañó a la pareja mientras grababa los días previos al ingreso de Holmes en prisión.

“¿Te preocupa en algún momento que esté aquí las 24 horas del día, los siete días de la semana?”, preguntó Fielder.

“No lo creo”, respondió Holmes.

“¿Y si veo algo que te haga quedar mal?”, insistió Fielder en tono burlón. Holmes se limitó a sonreír y permaneció en silencio.

A continuación, Fielder interroga a Evans, quien admitió que se había enamorado de Holmes “probablemente antes” de que ella le revelara que era la fundadora de Theranos.

“¿No te preocupaba que, de algún modo, te estuviera estafando?”, preguntó Fielder.

“Por supuesto, pero ¿qué podía obtener de mí?”, respondió Evans.

“Bueno... ¿tu familia no es rica?”, replicó Fielder.

“Sí. Creo que hay muchos niveles distintos de riqueza”, respondió Evans, heredero del Evans Hotel Group.

open image in gallery Holmes cumple una condena de 11 años de prisión ( A24 )

En otro momento, Fielder le preguntó a Evans: “¿Nunca sospechaste que te haya mentido?”.

“No. Jamás”, respondió Evans.

En una escena posterior, Fielder le dijo a Holmes que tenía la “extraña sensación de que hay cosas que no estoy viendo”.

“Es porque no tengo nada que ocultar”, respondió Holmes. Sin embargo, Fielder no parecía convencido.

En los últimos segundos del tráiler, de casi dos minutos y medio, la cámara muestra un primer plano de Holmes mientras afirma: “Me costó mucho tiempo aceptar que alguien me viera llorar”. Una lágrima le recorre la mejilla.

Holmes comenzó a cumplir su condena de 11 años en mayo de 2023 en una prisión federal de Texas. Según la Oficina Federal de Prisiones, su liberación está prevista para el 19 de marzo de 2032.

You Can See Everything llegará a los cines el 16 de octubre.

Traducción de Leticia Zampedri