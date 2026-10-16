‘You Can See Everything’: documental de Elizabeth Holmes es una “obra maestra”, afirman primeras críticas

Ya han salido las primeras críticas del esperado documental de Nathan Fielder sobre la estafadora convicta Elizabeth Holmes, antes de su estreno en Estados Unidos, y los críticos lo califican como “la película del año”.

Dirigida por Fielder y por Lance Oppenheim, de Primetime, You Can See Everything muestra a Holmes invitando a los cineastas a su casa pocos días antes de ser enviada a prisión; el rodaje se llevó a cabo en secreto durante tres años.

Holmes (42) fue declarada culpable de fraude en 2022 tras afirmar que su empresa emergente, Theranos, había desarrollado un dispositivo médico revolucionario capaz de diagnosticar diversas afecciones con tan solo unas gotas de sangre extraídas de la punta de un dedo. Tras descubrirse que había engañado a los inversores con una tecnología que nunca funcionó, fue condenada a 11 años de prisión y comenzó a cumplir su condena en un centro penitenciario de Texas en mayo de 2023.

La película se estrenará en los cines estadounidenses el 16 de octubre; aún no hay una fecha de estreno para Hispanoamérica. Las primeras críticas le otorgan una puntuación perfecta del 100 % en Rotten Tomatoes. En el sitio web Metacritic, la película ha recibido una puntuación igualmente alta de 97 y ha sido calificada como “aclamada por todos”.

open image in gallery Elizabeth Holmes con uno de sus hijos y Nathan Fielder en ‘You Can See Everything’ ( A24 )

“No es solo la película del año, sino un documental que se sitúa a la altura de los grandes clásicos del género”, escribió un crítico del medio The Daily Beast en su reseña, mientras que el periódico británico The Guardian la calificó como una “obra maestra moderna del engaño”.

“El revuelo a está más que justificado”, continuó el diario, y añadió que el documental era “de alguna manera, más impactante, retorcido, espinoso y revelador de lo que se anunciaba: un estupefaciente y glorioso salón de espejos psicológicos que te deja desconcertado”.

Otros advirtieron que los espectadores saldrían de la película, conceptualmente ambiciosa, sin “tener ni idea de lo que acaban de ver”.

“You Can See Everything está muy lejos de ser un documental ‘puro’. Es un circo psicodrama único, una mezcla entre telerrealidad y película de reunión social”, escribieron en la revista Variety.

Asimismo, la revista de cine Screen Daily elogió el documental por demostrar “la falacia de la realidad en el arte, al tiempo que reconoce que todos, incluidos los cineastas, Holmes y [su pareja Billy] Evans, distorsionan la verdad para sus propios fines”.

Las críticas no sorprenderán a los fans de Fielder, el humorista inexpresivo conocido por crear proyectos absurdos, impregnados de una constante sensación de inquietud. Su docucomedia de HBO, El ensayo, por ejemplo, difuminaba la línea entre la realidad y la ficción.

open image in gallery Los directores de ‘You Can See Everything’, Nathan Fielder y Lance Oppenheim ( Getty )

Fielder también creó y protagonizó el programa de telerrealidad satírico Nathan for You, en el que interpretó una versión ficticia de sí mismo mientras intentaba ayudar a las pequeñas empresas sugiriendo estrategias extravagantes.

En septiembre, se lanzó un tráiler de You Can See Everything, en el que Holmes mira fijamente a Fielder y le dice: “No tengo nada que ocultarte. Claro que no te engaño. Interactúo contigo como con cualquier ser humano. ¿Por qué te mentiría? No tengo ningún motivo para hacerlo”.

La película se estrenó ese mismo mes en el Festival de Cine de Telluride, y los asistentes tuvieron que guardar sus teléfonos en fundas con llave durante la proyección.

You Can See Everything se estrena en EE. UU. a finales de esta semana. Las fechas para Latinoamérica están por confirmarse.

Traducción de Sara Pignatiello