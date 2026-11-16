Billy Evans, pareja de Elizabeth Holmes, habló por primera vez en televisión sobre el documental Puedes verlo todo y compartió su opinión sobre cómo fue retratado en la película.

Evans, quien tiene dos hijos con Holmes, la desacreditada fundadora de Theranos, conversó con CBS Sunday Morning sobre el documental de Nathan Fielder y Lance Oppenheim, que sigue a la empresaria y su familia durante las semanas previas a su ingreso en una prisión federal en 2023.

Durante la entrevista con Matt Gutman, Evans, de 34 años, cuestionó la imagen que la película presenta de él y reconoció que lo hace parecer “un loco”.

“Me importa muchísimo mi familia y el trabajo que hago, pero no soy un monstruo controlador que se aprovecha de su esposa para conseguir lo que sea que otros digan. No soy nada de eso”, aseguró.

Aunque admitió que esa representación le resulta dolorosa, Evans explicó que prefiere no dejarse llevar por el enojo. “Es muy doloroso, pero enojarme no va a cambiar las cosas. Voy a seguir viviendo con integridad y siendo yo mismo, y espero que con el tiempo la gente pueda verlo. Y si no es así, lo que realmente me importa son las personas que conozco y que me quieren”, concluyó.

open image in gallery Evans explicó que su objetivo al participar en la película era “que la gente pudiera conocer a Elizabeth. Y cuando veo la película, veo a la persona que amo, tal como es” ( CBS )

open image in gallery Billy Evans y Elizabeth Holmes tienen dos hijos en común ( Getty )

Evans reconoció que a veces asume “riesgos demasiado grandes”, como permitir que Nathan Fielder entrara a su casa durante 34 días y confiar en que los responsables del documental lo retratarían de manera justa, pese a tener libertad para mostrarlo como quisieran.

En ese sentido, también habló sobre la polémica escena en la que aparece desnudo mientras se ducha y aseguró que nunca autorizó que esas imágenes se incluyeran en la película. “¿Sabía que me estaban grabando en la ducha? Sí, pero filmábamos 16 horas al día. Grababan todo tipo de cosas y nos aseguraban que no habría ningún problema”, explicó.

“Me sorprendió tanto como a todo el país verme completamente desnudo en pantalla, a la vista de todos. Ha sido muy incómodo pensar que, por ejemplo, los maestros de mis hijos hayan podido ver esas imágenes. Es una situación muy incómoda”, agregó.

open image in gallery Billy Evans y Elizabeth Holmes en el documental ‘You Can See Everything’ ( A24 )

Sin embargo, Oppenheim ofreció una versión distinta en una entrevista con Vulture, en la que aseguró que Evans se quitó la ropa de manera inesperada y entró a la ducha mientras las cámaras seguían grabando.

A pesar de aparecer desnudo en el documental y de considerar que fue retratado como un villano, Evans aseguró que no se arrepiente de haber participado. “Me encanta la película. Me habría gustado que algunas cosas fueran diferentes, pero al final es entretenimiento y yo no tenía control sobre la edición”, explicó. Incluso afirmó que repetiría la experiencia con los mismos realizadores, aunque ahora tendría una idea más clara de lo que podría pasar.

Según Evans, su principal motivación para participar en el proyecto era mostrar otra faceta de su pareja. “Quería que la gente pudiera conocer a Elizabeth. Y cuando veo la película, veo a la persona que amo, tal como es”, afirmó.

Holmes fue declarada culpable de fraude electrónico y conspiración para cometer fraude electrónico en enero de 2022 y cumple una condena de 11 años de prisión.

Traducción de Leticia Zampedri